الزملوط: زيادة إنتاج القمح بالوادي الجديد وإضافة 450 ألف فدان بالريف المصري

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة تشهد تنمية غير مسبوقة في كافة القطاعات مع إعداد وتطوير البنية التحتية في كافة المجالات خاصة للزراعة و السياحة ، وذلك بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية ، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت زيادة في الاستثمارات خاصة الزراعية وتقديم تسهيلات للمستثمرين بالوادي الجديد معلنا عن توفير الأراضى مرفقة.

وشدد علي أنه تم زراعة 450 ألف فدان وأن التنمية الزراعية تتم بتسهيلات كبيرة لاستصلاح الأراضي حيث تم استصلاح 400 ألف فدان في الريف المصري ووصل حجم المساحة المزروعة مليون ونصف فدان ، وكان حجم إنتاج القمح 186 ألف أردب قبل 2016 وصل إلى 3072 ألف اردب في سنة 2017 الان في 2022 وصل إلى 6 ملايين أردب.

وقال محافظ الوادي الجديد خلال استقبال وفد لجنة زراعة النواب برئاسة النائب هشام الحصري إن محافظة الوادي الجديد لها تاريخ كبير وتحظى بدعم القيادة السياسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم إصدار 27 قرارا رئاسيا للوادي الجديد بمبادرات عديدة منها مبادرة النخيل وإنشاء أكبر مجمع حكومي مميكن على مستوى الجمهورية.

وأضاف الزملوط أن مساحة الوادي الجديد تمثل 44 % من مساحة مصر بإجمالي سكان 265 ألف بمعدل واحد لمسافة 2 كيلو متر ، كما أن الوادي الجديد مقصد سياحي مهم وهناك آثار سياحية واعدة إضافة إلى تنشيط السياحة العلاجية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية وعدد من المشروعات المهمة.

وأكد الزملوط أن المحافظة دخلت موسوعة جينيس بعمل أكبر سلسلة من التمور مكونة من 100 ألف تمو سلسلة التمور.

وأشار الزملوط أيضا إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء عدد من الطرق للربط بين الوادي ومحافظات الجوار خاصة الصعيد وآخرها طريق باريس وساعد بشكل كبير على سهولة التنمية كما يوجد 3 مطارات في الخارجة والعوينات والداخلة كما تغطي كل المحافظة بشبكة اتصالات متطورة.

وقال الزملوط إن المحافظة تشهد مشروعات في الطاقة منها إنتاج الطاقة الشمسية وتم إدخال الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة تنفيذا لتوجيهات الرئيس بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي توصيل الغاز للمنازل وهي اول مدينة صحراوية حدودية يتم توصيل الغاز فيها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الوفد البرلماني بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة وكذلك القيادات الشعبية.

وضم الوفد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن عيسي سليمان وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، و أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.