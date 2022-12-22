تركي آل الشيخ يتحدث عن لبس أحد متسابقي سعودي أيدول

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، (الخميس)، أن العمة التي ارتداها أحد المشاركين في برنامج «سعودي أيدول» ليست من اللبس التقليدي في منطقة الحجاز.

وذكر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «أنا فيه صوتين عجبوني ولمسوني وأرجو أن اللجنه ما تاخذ بكلامي هذا رأي متابع.. الأول من الحجاز اسمه زياد اللي أدى المجس. بس عندي عتب عليه أتمنى أشوفه بلبس السعودي المره الجايه لأن هالعمه ما هي عمتنا ولا عمة أهل الحجاز... والثاني من جيزان اللي كان في آخر الحلقه الثانية.. الله عليه»، حسب قوله.

وكتب رئيس الهيئة العامة للترفيه في تغريدة أخرى: «هاذي لا لبس اهل الحجاز ولبس دخيل علينا ولا هي عمتنا... أهل الحجاز على العين والراس لكن هذا تشويه لتاريخنا ولن نقبل وغير مسموح بمشاركة أي فرقه أو نشاط في الترفيه بها العمه».

وأضاف آل الشيخ في التغريدة: «وحتى لما أتت فرقة ينبع الغالية في موسم الرياض كانوا لابسين عمه من شماغ أو عمة أهل الحجاز الأصلية»، حسب قوله.

ودخل رئيس الهيئة العامة للترفيه في نقاش مع عدد من المغردين حول «العمة» وما إذا كانت من تقاليد ولبس أهل الحجاز، وأصر آل الشيخ على أن العمة «لبس دخيل» على ثقافة منطقة الحجاز.