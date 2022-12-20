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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب متسابقين

أول خلاف بين أحلام وأصالة في برنامج سعودي أيدول

أصالة وأحلام فى بوستر
أصالة وأحلام فى بوستر البرنامج

عادة ما تضمن برامج المسابقات منافسة قوية بين أعضاء لجنة التحكيم قد تصل إلى الخلاف الشديد، من أجل تفاعل الجمهور مع اللجنة على صفحات التواصل الاجتماعي، وهذا ما حدث فى أولى حلقات برنامج سعودي أيدول، حيث اختلف الثنائى أحلام وأصالة على موهبة أحد الأعضاء، وحسم الأمر باقى أعضاء لجنة التحكيم ماجد المهندس وأصيل أبو بكر.  

 

تفاصيل الحلقة الأولى من البرنامج 

 

وشهدت الحلقة الأولى من البرنامج اختبار عدد من المواهب السعودية ومنهم المتسابق عبد المجيد العيسى وخلود الحارثي والذين أثنت على موهبتمها أعضاء لجنة التحكيم بالإجماع.



mbc  تروج للبرنامج 

 

وكانت قناة قناة mbc، قد أعلنت أن اليوم هو أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب الجديد “سعودي أيدول” والذى  يضم فى لجنة تحكيمه أربعة من نجوم الغناء وهم أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس.

 

 ومن المفترض أن يتم عرض البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع فى الثامنة والنصف بتوقيت مصر على قناة mbc الرئيسية.

 

 تفاصيل برنامج سعودي أيدول 

 

وكان تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قد أعلن عن تعاون فني جديد بين هيئة الترفية ومجموعة MBC، عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”. 

وكتب آل الشيخ: "سعيد بالإعلان عن شراكة جديدة بين هيئة الترفيه ومجموعة MBC لإطلاق برنامج سعودي أيدول مع الفنانين أصيل أبو بكر وأحلام وأصالة وماجد المهندس في لجنة التحكيم يبدأ العرض الأول للبرنامج في ديسمبر 2022".

 

 بيجاما أحلام فى كواليس سعودي أيدول

 

ونشرت أحلام مجموعة من الصور لها أثناء تصوير الحلقات الأولى من البرنامج وظهرت خلال الصور بإطلالة مميزة حيث ترتدى ملابس أشبه بالبيجاما وهو ما نال إعجاب الكثيرين الذين أكدوا تميز إطلالتها خاصة وانها ظهرت بملامح شبابية وكأنها فتاة فى العشرينيات من عمرها.

احلام أصالة خلاف أصالة وأحلام برنامج سعودي أيدول الحلقة الاولى من سعودي أيدول لجنة تحكيم سعودي إيدول

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