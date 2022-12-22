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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. السعودية ترفع درجة التنبيه إلى تحذير

السعودية علم
السعودية علم

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قرارا عاجلا بشأن الطقس داخل المملكة حيث أعلن رفع درجة التنبيه إلى ( تحذير ). 


وذكر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تضرب محافظة ‎جدة. 

وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما تتهيأ الفرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة القصيم والاجزاء الغربية من منطقة الرياض والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين لا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق جازان، عسير والباحة.


وتتوقع الأرصاد السعودية تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف)، الحدود الشمالية، الجوف والمنطقة الشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط تصل الى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20كم/ساعة جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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