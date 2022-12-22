بإطلالة جذابة.. ميرنا نورالدين تستعرض لياقتها البدنية فى الجيم

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين علي مشاركة جمهورها بصور لها من أحدث ظهور لها، من داخل صالة الألعاب الرياضية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وظهرت "ميرنا" وهي ترتدي طقم رياضي، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود، وتوب باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة شعر مميزة، مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

يذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين مسلسل "دايما عامر" من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.



وعلى الجانب الآخر شاركت الفنانة ميرنا نور الدين في فيلم "الجريمة" بطولة: أحمد عز، منة شلبي، ماجد الكدواني، سيد رجب، رياض الخولي، نبيل عيسى، محمد الشرنوبي، وناردين فرج، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، تأليف وإخراج شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.