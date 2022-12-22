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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الحمد لله الذي أعادنا للمساجد.. فيديو

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن عدد الحضور لدرس تفسير القرآن الكريم بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر كان مشرفا خاصة من النساء ورجال الأزهر ووزارة الأوقاف.

عودة الدروس الدينية 

وأشاد خالد الجندي،  خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون على "dmc" بعودة الدروس الدينية مرة أخرى إلى المساجد، مضيفا: الحمد لله الذي أعادنا مرة أخرى للمساجد، لعودة الدروس الدينية".

وتابع خالد الجندي: العمائم المباركة اللي حضرت جزاهم الله ألف خير، ولما تبقى قاعد وسط ناس وواحد يقول أنت بتقول كلام لازم يوزن بميزان العلم، لكن لما يكون قاعد قدام منك علماء بيضمنوا جودة المنتج”.


الإفتاء شهدت طفرة غير مسبوقة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن دار الإفتاء شهدت طفرة غير مسبوقة فى عهد الدكتور شوقى علام، قائلا: "فى عهد شوقى علام نشهد طفرة غير مسبوقة في قسم الفتوى وحوار الفتوى وإجابة الفتاوى المنوعة خاصة الأسرة وخلافها".

وأضاف خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة DMC، اليوم الخميس  أن ما تقوم به دار الفتوى أغلق الباب على الفتاوى الضالة التي تستقطب الشباب وتدمر الأسر، وتحول المنابر إلى فخاخ ومناطق ملغومة تؤدي إلى أزمات وفتن حقيقية.

ووجه خالد الجندي الشكر للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والقائمين على دار الإفتاء، متابعا: "نشكرهم على ما قاموا به خلال المرحلة الماضية، وقدموا مجهود كبير في فتاوى الأسرة والأحوال الشخصية والفتاوي العلمية والاقتصادية وفض المنازعات وغيرها من الفتاوي".

وأصدرت دار الإفتاء بيانا بحصادها لعام 2022، وصرَّح الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- أن فتاوى دار الإفتاء خلال عام 2022 مثَّلت حتى شهر ديسمبر الجاري، أكثر من مليون وخمسمائة وثلاثة وستين ألف فتوى (1,563,250)، أجابت عنها إدارات الدار المتنوعة لجمهور المستفيدين، فكانت الأولوية الإفتائية لدار الإفتاء المصرية خلال عام 2022 مرتكزة حول حماية الأسرة وتنميتها.

وأضاف مفتى الجمهورية أنَّ عددًا من الفتاوى المرتبطة بالقضايا الاجتماعية المستجدة قد تصدَّت لمجموعة من الظواهر السلبية التي تدقُّ ناقوس الخطر حول ضرورة الاهتمام بتحسين أوضاع المرأة، مثل: العنف الأسري، أو حقوق المرأة العاملة، أو حقوق الزوجة وواجباتها.. إلخ.

خالد الجندي المجلس الاعلى للشئون الاسلامية القران الكريم الأزهر وزارة الأوقاف لعلهم يفقهون دار الإفتاء

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