رئيس وزراء أرمينيا: قدمنا مقترحاتنا إلى باكو ومستعدون لتوقيع اتفاقية السلام

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان، اليوم /الخميس/، أن يريفان قدمت إلى باكو مقترحاتها بشأن اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مُعربا عن استعداد بلاده التوقيع على الاتفاقية.



وقال باشينيان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية- "إن جمهورية أرمينيا أرسلت مقترحاتها بشأن اتفاقية السلام إلى أذربيجان، كما أننا مستعدون للتوقيع على مثل هذه الصفقة " ، معربا عن أمله أن تتخذ أذربيجان موقفا إيجابيا في هذا الشأن.



كما أشار إلى أن تحركات باكو تسببت في أزمة نقص الغذاء في ناجورنو قره باغ، موضحا أن "الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ مازال حرج للغاية نتيجة لحصار أذربيجان غير القانوني لممر لاتشين".



وشدد على أن مئات العائلات لا تزال مشتتة على جوانب مختلفة من الحصار التي فرضه السلطات الأذرية، مُضيفا أن ناجورنو قره باغ تفتقر إلى عدد من الضروريات الأساسية بما فيها الغذاء.



يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمس /الأربعاء/ حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، الرابط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا، من أجل المرضى والحالات الانسانية،بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.