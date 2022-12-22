عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أرمينيا: قدمنا مقترحاتنا إلى باكو ومستعدون لتوقيع اتفاقية السلام

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكولا باشينيان، اليوم /الخميس/، أن يريفان قدمت إلى باكو مقترحاتها بشأن اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان، مُعربا عن استعداد بلاده التوقيع على الاتفاقية.


وقال باشينيان - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية- "إن جمهورية أرمينيا أرسلت مقترحاتها بشأن اتفاقية السلام إلى أذربيجان، كما أننا مستعدون للتوقيع على مثل هذه الصفقة " ، معربا عن أمله أن تتخذ أذربيجان موقفا إيجابيا في هذا الشأن. 


كما أشار إلى أن تحركات باكو تسببت في أزمة نقص الغذاء في ناجورنو قره باغ، موضحا أن "الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ مازال حرج للغاية نتيجة لحصار أذربيجان غير القانوني لممر لاتشين". 


وشدد على أن مئات العائلات لا تزال مشتتة على جوانب مختلفة من الحصار التي فرضه السلطات الأذرية، مُضيفا أن ناجورنو قره باغ تفتقر إلى عدد من الضروريات الأساسية بما فيها الغذاء.


يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت أمس /الأربعاء/ حكما يلزم أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، الرابط بين مدينة ستيباناكيرت عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة جوريس في أرمينيا، من أجل المرضى والحالات الانسانية،بعد أن أغلقته السلطات الأذرية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض

مشهد تمثيلي بمسرح الجريمة..المتهمة اعترفت بقتل والدتها وتسجيل صوتي كلمة السر

القانون في صالحها.. مفاجأة سعيدة للفنانة منة شلبي بعد ثبوت تعاطيها المخدرات

شاهد.. أول صور من خطوبة سهر الصايغ

الصحة : رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات على مستوى المحافظات | تفاصيل

البنك المركزي يوضح أسباب رفع سعر الفائدة 3%

بشرى للمصريين خلال 2023 .. علاوة 7% من الأجر الوظيفي في هذا الموعد

دفن خطيبته وشنق نفسه.. إبراهيم ينهي حياته بعد رحيل آية لرفضها الزواج منه

ترشيحاتنا

فستان بسيط ومكياج ناعم.. شاهد | سهر الصايغ خلال حفل خطوبتها

لاتبخل علي زوجتك.. نوع فاكهة يزيد الرغبة الجنسية للمرأة ..تعرف عليه

يسبب العمي والسرطان..نوع شوكولاتة شهير وعصير بداخلهم معدن الرصاص..تعرف عليهم

شعر بالإحباط.. كتاب جديد يكشف أزمة كبيرة بين بايدن ونائبته كامالا هاريس

إطلالة جريئة .. نادية الجندي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير| شاهد

تراجع شديد في أسعار الذهب عالميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

60 يومًا يصارع الموت.. اغتيال أحلام صحفي شاب على يد عمه بسبب الميراث

احمي نفسك.. 3 نصائح مهمة للوقاية من أمراض الشتاء

جمال شعبان يكشف سر أطول ليلة في العام

ماذا يمكن أن يحدث لجسمك إذا توقفت عن تناول الدهون

فيديو

محاكمة منة شلبي بتهمة تعاطي المخدرات | تفاصيل الأزمة..فيديو

حقيقة إجراء تعديل وزاري .. وتوجيهات من الرئيس للحكومة..فيديو

عاد ليتصفح هاتفه.. شاب لبناني ينهي حياته في العمل وصديقه يقوم بفعل غريب

أم سليم احتفلت بخلع زوجها بالطبل البلدي والمزمار .. هل أُلقي القبض عليها؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ