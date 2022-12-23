بعبارات غزل.. كندة علوش تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده عبر إنستجرام

هنأت الفنانة كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

ونشرت كندة صورة جديدة لهم، وكتبت “ كل سنة وانت طيب وناجح ومبسوط ياحبببي وسبب حياتي وسعادتي”



وعلي صعيد اخر قالت الفنانة كندة علوش إنها سعيدة بتكريمها في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، معبرة عن حبها للأفلام القصيرة ورغبتها في تقديم المزيد من الأعمال التي تنتمي لهذه الفئة.

وكشفت كندة علوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، موقفها من المشاركة في دراما رمضان ٢٠٢٣، مؤكدة على أنها حتى الآن لن تشارك في أي عمل، ولكن هناك العديد من المحاولات لإقناعها بالعدول عن هذا القرار.