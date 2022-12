فيلم Avatar الجديد يشق طريقه نحو المليار دولار .. تعرف على أرقام إيراداته

تخطى فيلم Avatar الجديد التوقعات المسبقة له، وبدء في شق طريقه السريع نحو تحقيق مليار دولار في شباك التذاكر العالمي بعد أقل من أسبوعين على منافسته في دور العرض.

حقق فيلم Avatar أكثر من 600 مليون دولار في السينمات العالمية، فيما بلغت إيراداته في البوكس أوفيس الأمريكي، 183 مليون دولار وهو رقم محبط للسوق المحلي، لكن أرقامه العالمية تدفعه إلى الصدارة.

انضم إلى أبطال الجزء الثاني من فيلم أفاتار، عدد من النجوم منهم كيت وينسلت، ميشيل يوه، وأونا شابلن، ولعب بطولة الجزء الأول من Avatar كل من زوي سالدانا، سام ورذينجتن، سيجورني ويفر، ميشيل رودريجز، جيوفاني ريبيسي، ديفيد ثيوليز، جيماين كليمنت، والعمل من تأليف و إخراج جايمس كاميرون، الفيلم حصل علي رأي مايزيد عن 250 ناقد في العالم، بالإضافة إلي حصوله علي تقييم 8 من 10 علي موقع السينما العالمية الاول IMDB.

وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

وينافس فيلم Avatar: the way of water على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvisو The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.

يطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.