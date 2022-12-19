عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات Avatar الجديد تقترب من نصف مليار دولار في أسبوعه الأول

شخصيات Avatar
شخصيات Avatar

اقترب فيلم Avatar: The Way of Water من تحقيق نصف مليار دولار في أسبوعه الأول بدور العرض العالمية، بعدما بلغت أرقامه حوالي 435 مليون دولار. 

 

حقق فيلم Avatar: The Way of Water في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 134 مليون دولار، فيما بلغت إيراداته في السينمات العالمية حوالي 300 مليون دولار، وفي طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام. 

 

فاقت إيرادات Avatar: The Way of Water  التوقعات بعدما تصدر جميع منافذ التذاكر في السينمات العالمية، قبل عطلة إجازات الكريسماس والعام الجديد. 

 

استهدف فيلم أفاتار الجديد تحقيق 175 مليون دولار في افتتاحية عرضه بأمريكا، مستندا على نجاح الجزء الأول منه الذي يعد العمل الأكثر ربحا في التاريخ، وتحمل النسخة الجديدة توقعات عالية رغم ردود الفعل المتباينة عليه من قبل الجمهور والنقاد. 

 

 

وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

 

وينافس فيلم Avatar: the way of water على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvisو The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.

 

يطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

Avatar 2 Avatar أفاتار Avatar البوكس اوفيس تصدر إيرادات السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

الابنة والعشيق.. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

اشتري بسرعة الجرام يبدأ بـ1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صورنى عريان.. أقوال صادمة لضحية شقيق المذيعة شيماء جمال

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

كولر أطاح به .. رحيل خليفة أبو تريكة عن الأهلي في يناير

تحرك عاجل بعد اكتشاف أخطاء باستمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ترشيحاتنا

القباج : افتتاح فرع جديد لبنك ناصر بالأسمرات يخدم 17 ألف أسرة

التموين: السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير بالمخازن

أبو العينين ينعي الحاج عبد الكريم راشد شقيق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

المشاط تبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة جهود تعزيز التعاون بمجال النقل المستدام

لم يدفع | مرتضى منصور يسلّم وزير الرياضة مستندات تخص رئيس الزمالك السابق

مقتل 4 أشخاص من قوات الحرس الثوري الإيراني في هجوم إرهابي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين الأجمل.. فنانات بتيشيرت الأرجنتين يشعلن السوشيال ميديا

إبداع أم ابتذال.. احتفالات رأس سنة مثيرة في إحدى الجامعات المصرية

ماذا يحدث للعلاقة الزوجية عند تناول القرنبيط؟

سقوط كتلة خرسانية بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.. صور

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ