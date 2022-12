إيرادات Avatar الجديد تقترب من نصف مليار دولار في أسبوعه الأول

12/19/2022 11:35:53 AM

الإثنين 19/ديسمبر/2022 - 11:35 ص 12/19/2022 11:35:53 AM

اقترب فيلم Avatar: The Way of Water من تحقيق نصف مليار دولار في أسبوعه الأول بدور العرض العالمية، بعدما بلغت أرقامه حوالي 435 مليون دولار.

حقق فيلم Avatar: The Way of Water في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 134 مليون دولار، فيما بلغت إيراداته في السينمات العالمية حوالي 300 مليون دولار، وفي طريقه لتحقيق المزيد من الأرقام.

فاقت إيرادات Avatar: The Way of Water التوقعات بعدما تصدر جميع منافذ التذاكر في السينمات العالمية، قبل عطلة إجازات الكريسماس والعام الجديد.

استهدف فيلم أفاتار الجديد تحقيق 175 مليون دولار في افتتاحية عرضه بأمريكا، مستندا على نجاح الجزء الأول منه الذي يعد العمل الأكثر ربحا في التاريخ، وتحمل النسخة الجديدة توقعات عالية رغم ردود الفعل المتباينة عليه من قبل الجمهور والنقاد.

وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

وينافس فيلم Avatar: the way of water على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvisو The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.

يطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.