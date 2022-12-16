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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضه في أمريكا.. إيرادات صادمة لفيلم Avatar عالميا

Avatar
Avatar

حقق فيلم Avatar أرقام إيرادات صادمة بعد يومين من انطلاقة عرضه في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، قبل طرحه في البوكس أوفيس الأمريكي. 

 

ينطلق فيلم Avatar الجديد في أمريكا خلال ساعات بالتزامن مع العطلة الأسبوعية، وهو الأمل في انتعاشة سوق إيراداته بعدما حقق حول العالم حوالي 15 مليون دولار فقط. 

 

يستهدف فيلم أفاتار الجديد تحقيق 175 مليون دولار في افتتاحية عرضه بأمريكا، مستندا على نجاح الجزء الأول منه الذي يعد العمل الأكثر ربحا في التاريخ، وتحمل النسخة الجديدة توقعات عالية رغم ردود الفعل المتباينة عليه من قبل الجمهور والنقاد. 

 

حصد فيلم أفاتار الجديد بالفعل 38 مليون دولار من مبيعات التذاكر مسبقة الحجز بأمريكا، لذا من المتوقع أن يحقق أكبر ظهور محلي في البوكس أوفيس الأمريكي هذا العام، فيما قد تصل إيراداته عالميا خلال نهاية الأسبوع الجاري إلى حوالي 250 مليون دولار. 

 

وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

 

وينافس فيلم Avatar: the way of water على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvisو The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.

 

يطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله.

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