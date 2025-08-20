سعر الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، مع استمرار حالة الترقب داخل الأسواق.

وبتابع المواطنون سعر الذهب اليوم عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا ومبيعًا في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4535 جنيهًا للجرام، ليظل محافظًا على مستواه مقارنة بتعاملات الأمس، وهو ما يعكس حالة من الهدوء المؤقت داخل السوق قبل ظهور مؤشرات جديدة عالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4535 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3887 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 36,280 جنيهًا

النصف جنيه ذهب: 18,140 جنيهًا.

المعدن عالميًا وترقب ندوة جاكسون هول

وعلى المستوى العالمي، ظل الذهب قريبًا من مستويات 3338 دولارًا للأونصة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما ستسفر عنه ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستحدد توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

ويرجح خبراء أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، وهو القرار الذي قد يمنح الذهب دفعة صعودية جديدة.

توقعات المحللين لحركة الذهب

يرى محللون أن سعر الذهب اليوم في مصر سيبقى متماسكًا عند مستوياته الحالية لحين صدور إشارات أوضح من الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

وفي حال تأكدت توقعات خفض الفائدة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام موجة ارتفاعات جديدة للمعدن الأصفر سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق .

الذهب اليوم في مصر

ورغم الاستقرار النسبي، لا يزال الإقبال على شراء الذهب في مصر محدودًا، إذ يترقب المواطنون وضوح الرؤية بشأن الأسعار العالمية، خاصة مع ارتباط سوقالصاغة بشكل مباشر بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

توقعات سعر الذهب

توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .