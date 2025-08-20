سعر الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا، مع استمرار حالة الترقب داخل الأسواق.

وبتابع المواطنون سعر الذهب اليوم عيار 21 الذي يُعد الأكثر تداولًا ومبيعًا في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4535 جنيهًا للجرام، ليظل محافظًا على مستواه مقارنة بتعاملات الأمس، وهو ما يعكس حالة من الهدوء المؤقت داخل السوق قبل ظهور مؤشرات جديدة عالمية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

عيار 24: 5183 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4535 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3887 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 36,280 جنيهًا

النصف جنيه ذهب: 18,140 جنيهًا.

المعدن عالميًا وترقب ندوة جاكسون هول

وعلى المستوى العالمي، ظل الذهب قريبًا من مستويات 3338 دولارًا للأونصة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما ستسفر عنه ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستحدد توجهات السياسة النقدية الأمريكية. 

ويرجح خبراء أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل، وهو القرار الذي قد يمنح الذهب دفعة صعودية جديدة.

توقعات المحللين لحركة الذهب

يرى محللون أن سعر الذهب اليوم في مصر سيبقى متماسكًا عند مستوياته الحالية لحين صدور إشارات أوضح من الفيدرالي الأمريكي بشأن مستقبل أسعار الفائدة. 

وفي حال تأكدت توقعات خفض الفائدة، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام موجة ارتفاعات جديدة للمعدن الأصفر سواء على المستوى العالمي أو داخل السوق .

الذهب اليوم في مصر

ورغم الاستقرار النسبي، لا يزال الإقبال على شراء الذهب في مصر محدودًا، إذ يترقب المواطنون وضوح الرؤية بشأن الأسعار العالمية، خاصة مع ارتباط سوقالصاغة بشكل مباشر بتحركات البورصات العالمية وسعر صرف الدولار.

توقعات سعر الذهب 

توقع خبراء وتجار الذهب في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب ،حيث أشار فرانسيسكو بلانش ،رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف امريكا الي إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للاونصة في النصف الثاني من العام 2026 .

