القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

أخبار البلد

محمد إبراهيم

قامت القوات المسلحة بتنظيم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية وطلبة الجامعات المصرية لإحدى الوحدات الخاصة البحرية.

قائد القوات البحرية

وخلال مراسم الزيارة ألقى اللواء بحرى أح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، مؤكداً على أهمية تلك الزيارات التى تسهم فى تعريف الشباب المصرى بالجهود التى تبذلها القوات البحرية فى الحفاظ على الحدود البحرية المصرية مهما كلفهم ذلك من تضحيات وأن القوات البحرية شهدت خلال الفترة الماضية تزويدها بأحدث نظم التسليح بما يمكنها من حماية المياه الإقليمية والإقتصادية للدولة المصرية.

 الوحدات الخاصة البحرية

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية إستمع الوفد خلالها لعرض تقديمى عن طبيعة ومهام عمل الوحدات الخاصة البحرية ، أعقبها تفقد معرضاً يضم عدداً من أحدث الأسلحة التى يستخدمها المقاتلين فى تنفيذ المهام التى تسند إليهم.

وفى ختام الفعاليات أعرب الوفد عن إعتزازهم بقواتهم المسلحة ومدى وصولها إلى هذا المستوى الراقى من الجاهزية والإستعداد القتالى ، مؤكدين أن مصر ستظل وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها المخلصين.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مستوى الوعي لدى مختلف فئات المجتمع وإطلاعهم على إمكانيات وقدرات القوات المسلحة التى تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته.

القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية الأكاديمية العسكرية الجامعات المصرية الوحدات الخاصة البحرية وزير الدفاع القوات البحرية

