إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل في السعودية

مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل
مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات في كاليفورنيا عن سيارة مرسيدس مايباخ السيدان S680 Emerald Isle، وهي عبارة عن إصدار فاخر من اس كلاس، مستوحى من المناظر الطبيعية الساحلية لولاية كاليفورنيا.

 مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

مواصفات مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

تمتلك سيارة مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل، طلاء ثنائي يجمع بين لون أبيض معدني قمري في الجزء السفلي مع لون أخضر معدني جذاب في الجزء العلوي، ويستوحي اللون الأبيض من رمال شاطئ بيبل بيتش. ويكتمل المظهر الخارجي مع لمسات كروم لامعة، وبها جنوط فاخرة مقاس 21 بوصة بتصميم كأس الشمبانيا وبلمسة ثنائية اللون.

 مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل بها، تنجيد يدوي من جلد النابا الفاخر بلون بني فاتح، وبها سقف مبطن بجلد النابا الأسود مزخرف بنمط الماس، وتم تزين الأبواب والخطوط الداخلية بتطعيمات سوداء فنية بديعة، وبها عتبات أبواب خاصة، وشعار Edition Emerald Isle 1 of 25 على الكونسول الوسطي، وبها سجاد أرضي فاخر بإطار جلدي بني، وبها شعار مرسيدس-مايباخ مطرز.

 مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل


طورت شركة مرسيدس عطر حصري لهذا الإصدار، يحتوي على لمحات من خشب الأرز وأشجار السرو ورائحة البحر، ويتم توزيعه عبر نظام Air Balance، وبها مقاعد خلفية فاخرة تضم مقعدين منفصلين مع كونسول وسطي كامل، وطاولات قابلة للطي، ووسائد راحة، وثلاجة صغيرة، وكؤوس شمبانيا فاخرة.

محرك مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل قوتها من محرك 12 سلندر تيربو سعة 6000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 630 حصان، وعزم دوران 899 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتتاسرع من وضع السكون في مدة 4.5 ثانية .

 مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

والجدير بالذكر انه سيقتصر إنتاج مرسيدس S680 من إصدار Emerald Isle على 25 نسخة فقط، وستصل إلى الوكلاء في الخريف المقبل.

سعر مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

تباع سيارة مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل  داخل سوق السيارات السعودي بسعر 900 ألف ريال سعودي .

 مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

ويحصل المالك على صندوق هدايا يدوي الصنع من استوديو Manufaktur مكسو بجلد نابا البني الفاتح ويضم مفتاحي السيارة وزجاجة العطر الخاص.

أسبوع مونتيري للسيارات مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل مايباخ S680 إميرالد آيل مواصفات مرسيدس مايباخ S680 محرك مرسيدس مايباخ S680 إميرالد آيل

