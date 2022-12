ترشح للجولدن جلوب قبل عرضه ومدة أحداثه طويلة.. كل ما تريد معرفته عن Avatar: the way of water

انتهى الانتظار، وأصبح عشاق سلسلة أفاتار على موعد مع مشاهدة الجزء الثاني الذي يعرض خلال ساعات باسم Avatar: the way of water، وسط حالة من الإبهار والرسوم المتحركة المبتكرة.

Inside the immersive L.A. premiere of #AvatarTheWayOfWater that recreated the world of Pandora on Hollywood Boulevard. pic.twitter.com/ihupw4yrAR — Variety (@Variety) December 13, 2022

عرض خاص لفيلم أفاتار

أقيم مساء الثلاثاء، عرض خاص لفيلم أفاتار الجديد في مصر بحضور عدد من النجوم بإحدى سينمات السادس من أكتوبر، منهم بشرى ومحمود عبد المغني وسمر مرسي وغيرهم.

جاء ذلك بعد أيام من العرض الخاص والأول الذي أقيم في لندن بحضور أبطاله، منهم زوي سالدانا، وكيت وينسلت، سام ورذينجتون، سيجورني ويفر، والمخرج جيمس كاميرون.

ترشيحات جولدن جلوب وأفاتار

وترشح فيلم Avatar: the way of water ضمن قائمة أفضل فيلم درامي هذا العام، لينافس على الجائزة بقوة رغم عدم طرحه للعرض التجاري بعد.

وينافس فيلم Avatar: the way of water على جائزة أفضل فيلم ضمن قائمة ترشيحات جولدن جلوب لعام 2023، مع الجزء الثاني من فيلم توم كروز Top Gun: Maverick و Elvisو The Fabelmans وفيلم كيت بلانشيت Tár.

كما ترشح مخرجه جيمس كاميرون ضمن قائمة أفضل صانعي الأعمال هذا العام، لينافس على جائزة أفضل مخرج مع ستيفن سبيلبرج وباز لوهرمان، و مارتن ماكدونا.

قصة فيلم أفاتار الجديد

تستقبل السينمات المصرية فيلم أفاتار الجديد بداية من الغد، وذلك قبل يومين من عرضه في أمريكا يوم 16 ديسمبر الجاري، لينافس على صدارة البوكس أوفيس مع الجزء الثاني من بلاك بانثر الذي يصارع من أجل تحقيق مليار دولار.

يطرح الجزء الثاني من سلسلة Avatar بعد مرور 13 عاما على طرح النسخة الأولى منه الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر شباك الإيرادات لمدة سنوات، فيما يمتد الجزء الثاني لأكثر من 3 ساعات في وقت تشغيله ولم يحدد عدد الدقائق بالظبط.

وأكد المخرج جيمس كاميرون في تصريحات له من قبل أن فيلم Avatar الجديد ستدور أحداثه خلال مدة طويلة، فيما لم تعلق ديزني حتى طرح فعليا.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم أفاتار حول حياة جيك سولي بعدما أصبح جسمه بالكامل من ذو البشرة الزرقاء في أرض باندورا، بعدما تزوج من ابنتهم نيتيري وطرد من أهل الأرض الذين تسببوا في خراب هذه المنطقة الساحرة، وأنجبا 4 أبناء.

الجزء الأول لفيلم أفاتار

الجزء الأول من فيلم Avatar عام 2009 دارت أحداثه في (القمر الفريد باندورا) الذي يكتشف مجموعة من البشر احتوائه على معدن فائق الأهمية من الناحية الاقتصادية، يقومون بتنفيذ خطة محكمة لغزوه على الفور.

لكن على هذا القمر تعيش كائنات زرقاء البشرة تٌدعى (نافي) يتمتعون بحب جارف لكوكبهم وطبيعته المدهشة، ويتصلون معه جسدياً ونفسياً، لذا عندما يبدأ هؤلاء في الدفاع عن كوكبهم، ينضم إليهم بعض البشر ليواجهوا قادة الغزو في معركة طاحنة ستحدد مصير باندورا والبشر إلى الأبد.