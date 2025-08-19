الصفقة الجديدة تثير الجدل.. ما سبب استبعاد شيكو بانزا من مباراة الزمالك؟

كشف جمال حمزة، نجم نادي الزمالك السابق، عن مفاجآت حول استبعاد لاعب الفريق شيكو بانزا من مباراة الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

جدير بالذكر أن التعادل السلبي حسم نتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية.

رفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط، محتلًا المركز الرابع في جدول الترتيب. وفي المقابل حصد المقاولون العرب نقطته الأولى هذا الموسم ليرتقي إلى المركز السابع عشر.

سبب استبعاد شيكو بانزا

أكد جمال حمزة خلال تصريحاته لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، أن غياب شيكو بانزا عن المباراة لم يؤثر بشكل مباشر على شكل الفريق، مشيرًا إلى أن الزمالك كان قادرًا على تقديم مستوى جيد رغم عدم وجوده في التشكيلة الأساسية.

أوضح جمال حمزة، أن استبعاد شيكو بانزا لم يكن عفويًا، بل هو قرار تأديبي. فقد غادر اللاعب المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا غاضبًا بعد أدائه الضعيف، ما أدي إلى اتخاذ القرار بعدم مشاركته في المباراة المهمة أمام المقاولون العرب.

وعلق حمزة قائلًا: "شيكو بانزا لم يقدم المردود المنتظر من لاعب في مستوى الزمالك، واستبعاده هو نتيجة لأدائه الذي لم يكن على قدر التوقعات".

هل تطاول بانزا على مدرب الزمالك؟

نفى جمال حمزة، إمكانية أن يكون شيكو بانزا قد تطاول لفظيًا على فيريرا مدرب الزمالك أو الجهاز الفني، مشيرًا إلى أنه قد يكون لغيابه أسباب فنية وأخرى تأديبية، مؤكدا أنه من الصعب الحكم على أداء اللاعب بناءً فقط على مباراة واحدة، إلا أن الحاجة لتقديم مستوى أفضل كانت ضرورية.

رغم انتهاء مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل السلبي على استاد القاهرة الدولي، إلا أن حمزة أكد أن الفريق كان في حالة جيدة ويمكنه العودة للنقاط الكاملة في المباريات القادمة.

صفقات الزمالك الجديدة

تعاقد نادي الزمالك مع 10 صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث ضمت قائمة الصفقات كلاً من، الحارس المهدي سليمان في صفقة انتقال حر لتدعيم مركز حراسة المرمى، والمدافع محمد إسماعيل قادماً من نادي زد لمدة 5 مواسم.

هذا بالإضافة إلى أحمد ربيع من البنك الأهلى وأحمد شريف وعمرو ناصر من فاركو، الذين وقعوا جميعاً على عقود لمدة خمس سنوات.

كما عزز الزمالك صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، بالإضافة إلى المغربي عبد الحميد معالي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ وأخيرا الجناح خوان ألفينا بيزيرا.