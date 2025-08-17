الزمالك يدرس عودة شيكو بانزا أمام مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة

يفكر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، في إعادة الأنجولي شيكو بانزا إلى قائمة الأبيض خلال المواجهة المرتقبة أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز، وذلك بعد تحسن حالته الطبية وتعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

غياب عن مواجهة المقاولون بسبب الإصابة

كان بانزا قد غاب عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتجهيزه خلال الأيام الماضية، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية وإمكانية الاعتماد عليه في اللقاء المقبل.

راحة للاعبين بعد لقاء المقاولون

من جانبه، قرر المدير الفني يانيك فيريرا منح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد، عقب مواجهة المقاولون التي انتهت بالتعادل السلبي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

استعدادات الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

من المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غد الإثنين على استاد الكلية الحربية، حيث يرفع الجهاز الفني من درجة التحضيرات استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمسابقة.