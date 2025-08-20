قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
خلص عليها وحاول إنهاء حياته.. مفاجآت في قضية دينا علاء بطلة سموحة
هجوم مباغت للمقاومة الفلسطينية بجنوب غزة ومحاولة لأسر جنود إسرائيليين
بالصور

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
أسماء عبد الحفيظ

 طريقة سهلة وسريعة لتحضير المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق فقط، وصفة مثالية للحلوى اليومية، خفيفة على المعدة، وغنية بالنكهة، للشيف سلمي الحافظ.

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

تعتبر المهلبية محببة ومفضلة لدى الكبار والصغار ، كما أنها تتمتع بقيمة غذائية عالية، إليك الطريقة .

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

المكونات تكفي 4 أشخاص

3 أكواب حليب سائل

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة

5 ملاعق كبيرة سكر أو حسب الرغبة

نصف كوب جوز هند مبشور طازج أو مجفف

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة

رشة ملح اختيارية

للتزيين: قرفة – مكسرات مطحونة – جوز هند – فستق حلبي

 طريقة سهلة وسريعة لتحضير المهلبية بالحليب وجوز الهند  

  • في قدر غير لاصق، اخلط الحليب البارد مع النشا جيدًا حتى يذوب تمامًا تأكد من عدم وجود تكتلات
  •  أضف السكر، جوز الهند، رشة الملح والفانيليا، وحرّك المكونات جيدًا.
  •  ضع القدر على نار متوسطة، وابدأ بالتحريك المستمر باستخدام مضرب يدوي أو ملعقة خشبية.
  •  خلال 5–7 دقائق، سيبدأ الخليط في التماسك. استمر بالتحريك حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا دون تكتلات.
  •  اسكب المهلبية في كاسات أو أطباق صغيرة. دعها تبرد قليلًا، ثم أدخلها إلى الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.
  •  زيّن الوجه برشة قرفة، مكسرات مطحونة، أو المزيد من جوز الهند حسب الذوق.

نصائح لنجاح الوصفة

  • لنتيجة أغنى: يمكن استبدال كوب من الحليب بكوب كريمة طهي أو حليب جوز الهند.
  • لا تتوقف عن التحريك أثناء الطهي لتجنب تكتل النشا أو احتراق القاع.
  • تقدم المهلبية باردة، ويمكن تحضيرها قبل بيوم وتغطيتها جيدًا في الثلاجة.
لتحضير المهلبية بالحليب وجوز الهند طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند المهلبية المكونات تكفي 4 أشخاص

