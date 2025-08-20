طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة سهلة وسريعة لتحضير المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق فقط، وصفة مثالية للحلوى اليومية، خفيفة على المعدة، وغنية بالنكهة، للشيف سلمي الحافظ.

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند

تعتبر المهلبية محببة ومفضلة لدى الكبار والصغار ، كما أنها تتمتع بقيمة غذائية عالية، إليك الطريقة .

المكونات تكفي 4 أشخاص

3 أكواب حليب سائل

4 ملاعق كبيرة نشا الذرة

5 ملاعق كبيرة سكر أو حسب الرغبة

نصف كوب جوز هند مبشور طازج أو مجفف

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة أو بودرة

رشة ملح اختيارية

للتزيين: قرفة – مكسرات مطحونة – جوز هند – فستق حلبي

في قدر غير لاصق، اخلط الحليب البارد مع النشا جيدًا حتى يذوب تمامًا تأكد من عدم وجود تكتلات

أضف السكر، جوز الهند، رشة الملح والفانيليا، وحرّك المكونات جيدًا.

ضع القدر على نار متوسطة، وابدأ بالتحريك المستمر باستخدام مضرب يدوي أو ملعقة خشبية.

خلال 5–7 دقائق، سيبدأ الخليط في التماسك. استمر بالتحريك حتى يصبح القوام ناعمًا وكريميًا دون تكتلات.

اسكب المهلبية في كاسات أو أطباق صغيرة. دعها تبرد قليلًا، ثم أدخلها إلى الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر.

زيّن الوجه برشة قرفة، مكسرات مطحونة، أو المزيد من جوز الهند حسب الذوق.

نصائح لنجاح الوصفة