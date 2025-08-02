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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل مهلبية باللبن والمانجو بأسهل الخطوات

مهلبية باللبن والمانجو
مهلبية باللبن والمانجو
هاجر هانئ

مهلبية باللبن والمانجو من الحلويات الشهية والغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير ولكن على الرغم من ذلك مناسبة لأجواء الصيف والحر وتمنحك الشعور بالانتعاش.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مهلبية باللبن والمانجو، فيما يلي…


 مقادير مهلبية باللبن والمانجو
 

● 2 كوب لبن

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● ½ كوب سكر

لخليط المانجو:

● 2 كوب عصير مانجو

● 2 ملعقة كبيرة نشا

● ½ كوب سكر

للتزيين:

● مكعبات مانجو

● نعناع طازج


 

طريقة تحضير مهلبية باللبن والمانجو

مهلبية المانجو :

يخلط اللبن مع السكر فى إناء على النار

يذاب النشا فى القليل من اللبن ويضاف لخليط اللبن والسكر فى الإناء على النار

يقلب الخليط حتى الغليان ويغلظ القوام

توضع فى أنصاف الكاسات
 

خليط المانجو :

يخلط عصير المانجو مع السكر فى إناء على النار

يذاب النشا فى القليل من عصير المانجو ويضاف خليط عصير المانجو ويقلب كل الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

تضاف قطع المانجو على خليط المهلبية

يضاف خليط المانجو بعد أن يهدأ على مهلبية اللبن

توضع فى الثلاجة لتتماسك

تزين بالنعناع الطازج وتقدم المهلبية.

مهلبية باللبن والمانجو طريقة عمل مهلبية باللبن والمانجو مقادير مهلبية باللبن والمانجو طريقة تحضير مهلبية باللبن والمانجو

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