هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
سعر الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة
الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة المدنيين
البنتاجون يخطط لإنفاق أكثر من 3.5 مليار دولار لتعويض دعم إسرائيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر
توك شو

القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور

غزة
غزة
محمد البدوي

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مدينة غزة، إن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن "حادث أمني غير مسبوق" في المنطقة الجنوبية الشرقية لقطاع غزة، مشيرة إلى احتمال وجود محاولة أسر أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أبو كويك أن مجموعة مسلحة تتراوح بين 14 و20 فردًا، خرجت على ما يبدو من نفق قريب من موقع عسكري إسرائيلي في المنطقة الواقعة بين حي النصر شمال شرق رفح الفلسطينية، ومنطقة العطاطرة جنوب شرق خان يونس، وهاجمت الموقع بقذائف وأسلحة رشاشة، وجرى اشتباك مباشر مع الجنود الإسرائيليين.

وأضاف أن المصادر العبرية أكدت مقتل 8 من المسلحين في الاشتباك، فيما فرّ الباقون، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استعانت بطائرات مسيّرة وآليات عسكرية لتعقب المهاجمين، كما أُصيب 3 جنود إسرائيليين، أحدهم حالته ما بين متوسطة وخطيرة، والآخران إصابتهما طفيفة.

وأشار إلى أن شهود عيان من الجانب الفلسطيني - خاصة من النازحين المتواجدين قرب المنطقة - رصدوا تحليقًا كثيفًا للطائرات المروحية والمسيّرة، كما شوهدت طائرات مروحية تهبط قرب موقع الاشتباك، ما يشير إلى احتمال وجود إصابات خطيرة في صفوف جنود الاحتلال تم نقلهم إلى المشافي الإسرائيلية.

وأكد أبو كويك أن أي فصيل فلسطيني لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن، فيما تبقى المعلومات مقتصرة على الرواية الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، قال المراسل إن قوات الاحتلال بدأت بالفعل في تنفيذ عملية تطويق شاملة لمدينة غزة، وسط تصعيد ميداني ملحوظ خلال الساعات الـ48 الأخيرة، خاصة في حي الزيتون وحي الصبرة، حيث تواصل الفرقة 99 عملياتها هناك.

وأوضح أن لواء "جولاني" و"جفعاتي" عادا مجددًا إلى محور جباليا، مشيرًا إلى أن الطائرات الإسرائيلية ألقت منشورات تطالب بإخلاء منطقة جباليا النزلة، رغم أنها مدمرة بالكامل، وكان بعض السكان قد عادوا إلى أطرافها الغربية مؤخرًا.

كما أفاد بأن الاحتلال دفع "ريبوتات مفخخة" لتفجير مزيد من الأحياء السكنية في المنطقة، في محاولة لإجبار المدنيين على النزوح مجددًا.

تطويق غزة من ثلاثة محاور

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور، الشرقي: ويشمل الشجاعية، الزيتون، التفاح، الشعف، وجباليا البلد، الشمالي الشرقي: يشمل بلدة جباليا وجباليا النزلة، الجنوبي الشرقي: من جهة حي الصبرة.

الشريط الساحلي الغربي

وأضاف أن ما تبقى خارج السيطرة هو الشريط الساحلي الغربي، والذي تطلق منه الزوارق الحربية الإسرائيلية النار باتجاه الصيادين والسكان بشكل متكرر.

