الرئيس السيسي يستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وتخفيف معاناة المدنيين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تناول الاتصال تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.

وأكد الجانبان على أهمية تفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

القضية الفلسطينية في صدارة المحادثات

شهد الاتصال تبادلًا للرؤى حول الأوضاع الإقليمية، خصوصًا تطورات قطاع غزة.

واستعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وتحرير الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، مشددًا على أولوية إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.