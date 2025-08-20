قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آفاق جديدة للتبادل الأكاديمي.. ومدبولي يدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر
سكك حديد مصر تسير القطار السادس لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
62 ألف شهيد في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي.. وإتصالات مصرية مكثفة لتنفيذ مقترح التهدئة
عزاء والد محمد الشناوي في «الحامول» الليلة
هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب
الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة الاحتلال على البناء الاستيطاني الجديد في منطقة "E1"
ماكرون: خطة احتلال غزة ستجر المنطقة إلى ساحة حرب
القاهرة الإخبارية: الجيش الإسرائيلي يحاول تطويق غزة من ثلاثة محاور
عمر طاهر ينضم إلى شاشة التليفزيون المصري
الرئيس السيسي وماكرون يؤكدان تعزيز الشراكة المصرية الفرنسية والتنسيق بشأن قضايا الشرق الأوسط
مطالب فلسطينية بوقف العدوان وخطة إسرائيلية للسيطرة على غزة.. فإلى متى يستمر التصعيد؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025
ديني

هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.. الإفتاء تجيب

أحمد سعيد

يقع عدد كبير من الناس في تكرار ارتكاب معصية معينة، ويقدم منهم على التوبة ولكن سرعان ما يعود إلى ارتكاب الذنب ذاته فهل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟.

هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن في حالة التوبة من الذنب المتكرر فإنه ينبغى أن يتحلى التائب بالإصرار والعزيمة على عدم تكرار الذنوب، فلو ضعفت نفسه فتاب ثم عاد للذنب مرة أخرى عليه أيضا أن يبادر بالتوبة مرة أخرى ويجدد التوبة. 

واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء بقول الله سبحانه وتعالى "قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ" (الزمر- الآية 53).

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، في فيديو منشور عبر صفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن الإنسان حتى يخرج عن دائرة التلاعب «ويذنب ثم يتوب إلخ» لابد أن يكون لديه عزيمة واصرار على ألا يرجع للذنب. 

وتابع "لكن لو أخطأ، فالله يعفو عما فات فيتوب الإنسان ويرجع إلى ربه، والله عز وجل يقبل رجوعه، فالمهم أن تكون نيته صادقة وليست مجرد كلام فقط ليبرر لنفسه فعل الخطأ".

دعاء التوبة من الذنب المتكرر

1- قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم-: «اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ لا إلَهَ إلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بذَنْبِي، فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إنَّه لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأخْلَاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ في يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ ليسَ إلَيْكَ، أَنَا بكَ وإلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إلَيْك

2- « اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت منه ثم عدت إليه، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك، وأستغفرك من الذنوب التي لايطلع عليها.. أحد سواك ولا ينجيني منها أحد غيرك، ولا يسعها إلا حلمك وكرمك ولا ينجيني منها إلا عفوك».

3- « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما أستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوئ بذنبي فأغفر لي فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا».

4- « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا أصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وأعف عنا وأغفر لنا وأرحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

دعاء التوبة النصوح
 

5- « اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك، يارب الأرض والسموات، اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم إني أستغفرك من كل ذنب أذنبته وتعمدته أو جهلته، وأستغفرك من كل الذنوب التي لا يعلمها غيرك، ولا يسعها إلا حلمك».

6- « اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي، سبحانك لا إله غيرك، أغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء، وأنت الغفور الرحيم يا غفار أغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن أرحمني يا عفو أعفو عني يا رؤف أرأف بي».

7- « ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا أفرغ علينا صبرًا وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين».

8- « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة أنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أن الله لا يخلف الميعاد، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحًا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي أني تبت إليك وإنى من المسلمين».

9-« رب أنزلني منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وأجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأجعلنا من الراشدين، و أجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين».

10- « ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرًا ومقامًا، ربنا أصرف عنا السوء والفحشاء وأجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فأعف عنا. اللهم عافنا وأعف عنا في الدنيا والآخرة».
 

دار الافتاء دار الإفتاء الإفتاء تكرار ارتكاب معصية التوبة الذنب هل يقبل الله التوبة رغم تكرار الذنب ذاته تكرار الذنب الذنب المتكرر دعاء التوبة دعاء التوبة من الذنب المتكرر

