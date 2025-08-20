إبراهيم نجم: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الإفتاء.. والفتوى تظل مهمة إنسانية معقدة

أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ومستشار مفتي الجمهورية، أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يحل محل المفتي أو يؤدي مهمة الإفتاء بمفرده، مشيرًا إلى أن الفتوى عملية إنسانية تعتمد على مهارات متعددة ومعقدة، لا يمكن اختزالها في برامج أو أدوات تقنية.

وأوضح الدكتور نجم، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك فرقًا كبيرًا بين تقديم معلومات دينية مثل تواريخ أو أحداث ثابتة وبين الفتوى الشرعية، التي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان والظروف.

وتابع قائلا: "ما يصلح كفتوى لشخص في أمريكا قد لا يكون مناسبًا لشخص في مصر، لأن الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأزمنة والأماكن."

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه كأداة مساعدة للمفتي، لكنه لا يمتلك ملكة الاجتهاد الفقهي أو القدرة على إدراك الواقع وتغيراته كما يفعل المفتي الإنسان المتعلم، الواعي، المدرك لفهم السياقات المجتمعية.

ووجه مستشار المفتي رسالة إلى الشباب في مجال الإفتاء، داعيًا إياهم إلى استثمار التقنيات الحديثة في تسهيل الوصول إلى المعلومة، مع الحفاظ على أن تكون الفتوى الشرعية نتاجًا للاجتهاد البشري الرشيد فقط.