يعشق الجميع تناول الدجاج المشوي وبالأخص بصوص الباربيكيو، المحبب لدى الأطفال والكبار، لذلك تقدم الشيف فيفي عثمان طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو زي المطاعم بالظبط .
المقادير لطريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو زي المطاعم بالظبط
- دجاجة كاملة مقطعة 8 قطع أو صدور/أفخاذ حسب الرغبة
- كوب صوص باربكيو جاهز أو تعمليه في البيت
- 2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- 2 ملعقة كبيرة عسل أو سكر بني
- 1 ملعقة صغيرة بابريكا مدخنة.
- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة.
- 1 ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- ½ ملعقة صغيرة كمون.
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة عمل الدجاج المشوي بصوص الباربيكيو
تتبيل الدجاج
- اغسلي الدجاج كويس واتركيه يصفى.
- في بولة كبيرة اخلطي: زيت + نصف كمية صوص الباربيكيو + عصير الليمون + البهارات بابريكا، ثوم بودرة، بصل بودرة، كمون، ملح، فلفل.
- ضيفي قطع الدجاج وقلبيها كويس جدًا.
- غطيها وأتركيها في التلاجة على الأقل ساعتين والأفضل ليلة كاملة.
الطهي في الفرن أو على الجريل
- سخني الفرن على 200 درجة أو سخني الجريل
- رصي الدجاج على صينية مبطنة بورق فويل.
- دخليه الفرن حوالي 40–50 دقيقة مع التقليب كل 15 دقيقة
اللمسة الأخيرة
- قبل ما الدجاج ينضج بـ 10 دقائق، ادهنيه بباقي صوص الباربيكيو + العسل لكي يلمع ويدّي لون وطعم مدخن.
- ادهني بالفرشاة الصوص وقلبي لحد ما يتكرمل ويدي طعم الشواء، عندما يكون على الجريل.
التقديم
قدميه سخن مع بطاطس وعيش أو سلطة كول سلو .