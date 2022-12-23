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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت.. البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس إلى 16.25% وألمانيا تعتقل جاسوسًا يعمل لصالح روسيا

صدى البلد

ربيع: لن نفرط في قناة السويس أو أصل من أصولها.. وسيادتها لمصر
الجزائر تعرض بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء لأوروبا
المغرب يعلن السيطرة على حريق بمستودع غاز في المحمدية
البنتاجون يعلن سقوط جندي أمريكي في العراق
كوريا الشمالية تنفي تقريراً إعلامياً عن تقديمها ذخائر لروسيا
ألمانيا.. توقيف موظف بالاستخبارات للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا
مجموعة السبع تتعهد بتقديم 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في 2023

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، قوله إن الدستور والشعب المصري يحميان قناة السويس، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس صندوق قناة السويس تعود إلى العام 2019. وأضاف أن القناة حققت 7.9 مليارات دولار أرباحا بزيادة 25% عن العام السابق، معقبا: "حققنا أيضا زيادة في عدد السفن في فترة كورونا عن أى قناة أخرى".

وعن فكرة الصندوق المزمع إنشاؤه، قال: "الصندوق ليس له علاقة بأصول ومرفق قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهذا كيان مستقل، نفصل بين الصندوق والمرفق، ومفيش اتصال بينهم، ومش هيعوموا على بعض، ولا هناخد من هنا ونحط هنا، مفيش كلام من ده، كل حاجة ليها ميزانية وتراقب من أكثر من جهة".

وذكرت "القبس" أن البنك المركزي المصري أعلن رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس. حيث قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، 17.25و 16.75، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن الجزائر تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء وتخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومتراً تحت البحر باتجاه إيطاليا.

وأضاف تبون أن الجزائر تسعى أيضاً لمضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً من 56 ملياراً في 2022، لافتاً إلى أنه أعطى تعليمات لشركة "سونطراك" لرفع صادرات الغاز إلى 100 مليار متر مكعب. وتابع الرئيس الجزائري: "نحن ملتزمون مع الشريك الإيطالي برفع قدراتنا من الغاز إلى 35 مليار متر مكعب".

وقالت "الجريدة" إن مدينة المحمدية في المغرب شهدت انفجارات قوية ومتتالية بسبب اندلاع حريق ببعض المخازن المخصصة للغاز، مشيرةً إلى أن الحادث بدأ بتسرب مفاجئ للغاز، قبل أن تتحول كميات الغاز المتسربة إلى نيران كبيرة متصاعدة إلى السماء، فيما أعلنت السلطات السيطرة على الحريق.

وأفادت "الوطن" بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت سقوط جندي من قوات المارينز كان يشارك في عملية مكافحة داعش، المعروفة باسم "العزم الصلب"، بالعراق في ظروف "غير قتالية".

دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية نفى تقريرًا إعلاميًا ذكر أنها قدمت ذخائر لروسيا، قائلة إن صفقة من هذا القبيل "لم تحدث قط" بين البلدين، وذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي  إن كوريا الشمالية قدمت "الشهر الماضي" أسلحة لمجموعة فاغنر ويمكن أن تقدم لها شحنات أخرى، وهو ما نفاه يفجيني بريجوجين، مالك "فاجنر"، ووصفه بأنه "ثرثرة وتكهنات".

وقالت "الراي" إن السلطات اعتقلت موظفا بجهاز الاستخبارات الألماني؛ للاشتباه في تعاونه مع أجهزة المخابرات الروسية. وأعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، الخميس، إصداره أمرا بالقبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" (BND) للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة للوطن، في إشارة إلى التجسس.

وأِشارت "الجريدة" إلى أن وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قالوا، إن دول المجموعة جمعت نحو 32 مليار دولار لتمويل ودعم أوكرانيا اقتصاديا العام المقبل، وأضافوا أنهم مستعدون لتقديم المزيد إذا لزم الأمر. وقال الوزراء "ما زلنا ملتزمين بقوة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة لأوكرانيا". وشجع الوزراء المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم في الدولة التي مزقتها الحرب.

 

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