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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اوعى تشحن تليفونك وأنت نايم.. اعرف خطورة توصيل الموبايل بالشاحن لساعات طويلة

صدى البلد

تنجم العديد من الحوادث الخطيرة، نتيجة توصيل أجهزة الموبايل بالشاحن لساعات طويلة والتي تؤدي عادة إلى الوفاة، حيث توفي مؤخرا شاب عراقي يبلغ من العمر 16 عاما، جراء انفجار هاتفه المحمول بعد بتوصيله بالشاحن ووضعه تحت وسادته، قبل خلوده للنوم.

خطورة توصيل أجهزة الموبايل بالشاحن لساعات طويلة


قد يؤدي شحن الهاتف بشكل متكرر في الأساس إلى الإضرار بعمر البطارية، حتي أن الشحن لفترة طويلة جدا أو كثيرا أو بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضا إلى تلف البطارية، حيث تعمل معظم الهواتف الذكية ببطاريات مكونة من "أيونات الليثيوم" والتي تعمل عن طريق نقل ناقلات الشحن من قطب كهربائي إلى آخر، وتتحرك الأيونات في اتجاه واحد عند الشحن والآخر عند التفريغ.

 

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ويؤدي تحريك هذه الأيونات إلى الضغط على الأقطاب الكهربائية ويؤدي إلى تقليل عمر البطارية، وتعتبر الحرارة عاملا آخر يؤثر سلبا على عمر البطارية، وتمثل الحرارة مشكلة خاصة عند الشحن وذلك اعتمادا على عدد من العوامل من بينها حالة الهاتف أثناء الشحن، فعندما يلتقي التيار بالمقاومة، تولد حرارة.

وفي الوقت الحالي، نقوم بتوصيل هواتفنا المحمولة بالشحن قبل الذهاب إلى الفراش، ونتركها موصولة بالكهرباء طوال الليل، ويستمر الجهاز في الشحن لساعات متتالية، وهذا يسمى الشحن الزائد، فإن الشحن الزائد يسبب مشكلة كبيرة في الهواتف الذكية الحديثة.

وأثناء عملية الشحن، تصدر الحرارة من الغطاء الخلفي للهاتف مما يعرض الجهاز لارتفاع في درجة حرارته، ومن الوارد أن يتسبب ارتفاع درجة الحرارة هذا في أضرارا أكثر خطورة كانفجار الهاتف نتيجة الارتفاع العالي في درجة الحرارة.

وتتراوح درجة حرارة الهواتف الداخليَة في وضعها الطبيعي بين 37 - 43 درجة مئوية، حيث الارتفاع في درجة الحرارة أكثر من الحدود المذكورة، ويؤدي وضع الهاتف تحت الوسادة أو على السرير أثناء الشحن مع ارتفاع درجة حرارته ويسهم في رفع حرارة الهاتف أكثر من اللازم، وبالتالي رفع سخونته مما يزيد الضغط على الهاتف ويؤدى لانفجاره في النهاية.

وفي الآوانة الأخيرة، تستخدم معظم الهواتف الذكية الحديثة التقنيات التي تراقب وقت النوم والاستيقاظ من أجل منع الشحن الزائد، لذلك، عند توصيل الهاتف بالشحن، يتم شحن الجهاز بسرعة حتى تصل نسبة شحن بطاريته إلى 70٪، ثم يتوقف عن الشحن أو يبطئ الشحن بحيث تصل البطارية إلى مستوى شحن 100٪.

وتتميز معظم الهواتف الذكية الحديثة بدعم الشحن السريع، ويتم شحن معظمها بالكامل في غضون أقل من ساعتين، يتم شحن بعض الهواتف حتى من 0-100٪ في غضون نصف ساعة، لذلك، لن تضطر إلى الانتظار لفترة طويلة لفصل الشاحن بمجرد شحن الجهاز بالكامل.

ويوصى أيضا بشحن الجهاز من 0-80٪ ثم فصل الشاحن، وعلاوة على ذلك، من الأفضل الانتظار حتى ينخفض مستوى بطارية هاتفك إلى 10٪ أو أقل ثم توصيله بالشحن، ومن الأفضل أن تفصل الشاحن بمجرد أن تصل بطارية الهاتف إلى مستوى الشحن بنسبة 100٪.

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