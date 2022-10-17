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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

3 أخطاء خطيرة تدمر بطارية هاتفك الذكي.. احذرها

3 أخطاء خطيرة تدمر
3 أخطاء خطيرة تدمر بطارية هاتفك الذكي.. احذرها

مع استخدام الهواتف الذكية لفترات طويلة، يرتكب أغلبنا الكثير من الأخطاء عند شحن الهواتف الأمر الذي يؤثر على أدائها وأداء البطارية خاصة، مما يعمل على قصر عمر البطارية، وبالتالي يفاجئ المستخدم بأن هاتفه قد تأثر أدائه في خلال عام ونصف أو عامين فقط. 

 

وبحسب موقع MSN فإن هناك عدد من الخبراء المتخصصين قد حذروا من أن هناك عدد من الأخطاء التي يرتكبها أغلب المستخدمون عند شحن هواتفهم، حيث تؤدي هذه الأخطاء إلى تدمير بطارية الهواتف الذكية، ونذكر عددا منها فيما يلي :   

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ترك الهاتف في الشحن طول الليل 


يعد شحن هاتفك طوال الليل أحد أسوأ أخطاء الشحن التي يرتكبها أغلب المستخدمون، ونظرا لأن الكثيرين منا يعيشون حياة سريعة الخطى ، فقد يكون من الصعب إيجاد الوقت لشحن الهاتف، ويكون "الحل الواضح هو شحنه في الليل ليكون مشحون بنسبة 100٪. 

 

ويقول أحد الخبراء أن شحن الهاتف طوال الليل، لن يؤثر بشكل كبير على عمر بطارية الهاتف إذا كان ذلك حدثًا عرضيًا فقط ، ولكن إذا كان هذا الأمر يتم تكراره بانتظام ، فسوف ينتهي الأمر إلى  تدهور عمر بطارية الهاتف بشدة على المدى الطويل

 

شحن الهاتف الذكي مع الجراب أو الحافظة 


تعد حافظة الهواتف الذكية ملحقًا مهمًا تساعد على حماية الهواتف من الشقوق والكسور، ولكن من المهم أن تتذكر إزالته عند شحن الهاتف، حيث أن معظم مستخدمي الهواتف يقوم بشحن الهاتف مع وجود الجراب، وهذا يؤدي إلى شحن الهاتف إلى زيادة درجة حرارته بشكل كبير، حيث تحبس هذه الحرارة الزائدة، و يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة الضغط على البطارية ، ويمكن أن يساهم بمرور الوقت في تقليل عمر البطارية الإجمالي. 

 

ترك بطارية الهاتف للوصول إلى 0٪


ويعد الخطأ الأكثر خطورة  هو ترك البطارية تنفد إلى رقم واحد  أو صفر في المائة، ثم تفصل ويعد ترك البطارية حتى تنفد أو حتى تصبح فارغة أو شبه فارغة سيقلل من عمر البطارية بمرور الوقت، ولهذا السبب عندما يقل هاتفك عن 15٪ ، يجب أن تقوم بشحن هاتفك فورا . 

 

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