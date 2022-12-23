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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين مصر والسعودية لدعم فرص الاستثمار في القطاع الصحي

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي، ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول دعم فرص الاستثمار في عدد من المشروعات والخطط التوسعية بالشركة العربية للصناعات الطبية والمستلزمات الطبية (أكديما)، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

وتابع «عبدالغفار» أن اجتماع الوزير مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، تضمن مناقشة فرص الاستثمار في بناء وتطوير المستشفيات، والبنية التحتية للقطاع الصحي، علاوة على بحث عدد من المقترحات لفتح مجالات للتعاون فى السياحة العلاجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن توافق الرؤى حول ضرورة مشاركة التجارب الصحية المصرية الناجحة في مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية المختلفة، ومشروع التأمين الصحي الشامل، إلى جانب التعاون والدعم في مجال الرقمنة والحوكمة والاستفادة من تجربة المملكة في التحول الرقمي بالمجال الصحي.

جدير بالذكر أن مجلس رجال الأعمال المصري السعودي، يرأسه من الجانب المصري  عبدالحميد أبوموسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، ومن الجانب السعودي بندر العامري رئيس مجلس إدارة شركة العامرية.
 

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