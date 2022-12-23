اتحضر للأخضر.. بيطري الشرقية يُنظم ورشة عمل عن إعادة تدوير المخلفات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

وفي هذا الإطار نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة المخلفات والجلود ) ورشة عمل لمناقشة جهود المديرية في إعادة تدوير المخلفات وإنتاج جلود ذات جودة عالية بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية، بحضور الدكتورة شهيرة حنفي مدير معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية و مديري الإدارات الداخلية بالمديرية والخارجية بالإدارات المركزية وأطباء أقسام الصحة العامة بالإدارات الخارجية وعدد من الإداريين بالمديرية وعدد من المواطنين.

بدأت فعاليات الورشة بكلمة اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أوضح فيها أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لإنشاء وإحلال وتجديد المجازر الحكومية لتواكب المجازر العالمية في المواصفات لتقديم منتج جيد للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مشيرا إلي أن الورشة تعمل علي نقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة بالتعريف بإعادة تدوير المخلفات وإنتاج جلود ذات جودة عالية تنفيذا لمبادرة إتحضر للأخضر ومنها الكوكر لإعادة تدوير مخلفات الثروة الحيوانية والسمكية وإجراءات سحب عينات دورية وإرسالها إلى معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق و سحب عينات من رسائل إضافات الأعلاف وأكل القطط والكلاب وأي منتج من أصل حيواني الواردة عن طريق الجمارك لفحصها معمليا وكذلك معاينة وإصدار تراخيص مصانع الأحشاء الداخلية وذلك الجهود للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والثروة الحيوانية.

كما ألقت الدكتورة دعاء السيد مدير إدارة المخلفات والجلود محاضرة عن دور المديرية لإعادة تدوير المخلفات وإنتاج جلود ذات جودة عالية وذلك من خلال إدارة المخلفات والجلود بأقسامها ( المخلفات الحيوانية - تراخيص السلاخين - فحص وتصنيف الجلود ) والرقابة على إعادة تدوير المخلفات من أصل حيواني و تصنيف الجلود (ثقيلة ثقيلة – متوسطه – خفيفة – تالفة ).