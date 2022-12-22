محافظ الشرقية: لن نسمح لمحتكري السلع الإستراتيجية بالمتاجرة والتربح على حساب المواطنين

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف المرور الميدانى علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة مشدداً بعدم السماح للتجار محتكرى السلع الغذائية والاسراتيجيه بالتلاعب بقوت المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة،لافتا الي أنه سيتم طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المعلنة التى تم التوافق عليها لسد احتياجات المواطنين.

ولمواجهة مبالغة بعض التجار فى تسعير السلع، وتفاوت الأسعار للسلعة الواحدة من مكان لآخر..قام رؤساء مراكز ومدن ( القنايات - ديرب نجم - أبو حماد - أبو كبير - الزقازيق – الحسينية - منشأة أبو عمر - أولاد صقر - حي أول وثان الزقازيق - منيا القمح) بالمرور الميدانى علي المحال التجارية والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وجميع منافذ بيع السلع الثابته والمتحركة والشوادر للتأكد من وضع الأسعار علي السلع المعروضه وعدم التلاعب بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم.