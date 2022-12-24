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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. صالون تنسيقية شباب الأحزاب يناقش المسئولية المجتمعية للشركات

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، اليوم ، بعنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعداداتها للحوار الوطني.

ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب عددا من المحاور أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات، وأشكال المسئولية المجتمعية، وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسئولية المجتمعية، فضلاً عن مبررات الاهتمام بالمسئولية المجتمعية للشركات في مصر، وكيف تمارس المسئولية المجتمعية في القطاع الخاص في مصر، وأبرز تحديات ممارسات المسئولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى الواقع الفعلي للمسئولية المجتمعية في مصر، والدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في ممارسات المسئولية المجتمعية، وأبرز التجارب الناجحة في مجال المسئولية المجتمعية للشركات، وكذلك البدائل السياسية لتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص.

يدير الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلا من؛ الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، وحسن مصطفى - رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وشريف يحيي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وإسلام حمدي - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.

المشروعات المتوسطة والصغيرة القطاع الخاص الغرفة التجارية بالقاهرة مؤسسات المجتمع المدني مجلس النواب

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