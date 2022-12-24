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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

نسرينا
نسرينا

حلت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

نسرينا تروي قصة زواجها: بدأت بـ لفة موتوسيكل.. فيديو

وتحدثت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينات، عن قصة زواجها، قائلة: “كان عندي صديقة وكانت أنتيمة زوجي في هذا التوقيت، وفي مرة وإحنا مع بعض قولت لها نفسي أركب موتوسيكل ، لقيتها بتقولي هكلم أشرف صديقي يأخذك لفة”، موضحة: “أنا بحب الموتوسيكلات من وأنا صغيرة”.

 

لفة ع الموتوسيكل

وأضافت: “كلمت أشرف صديقها واتقابلنا وأخذني لفة وبعد كده قربنا من بعض”، لافتة: “موتوسيكل كان سبب معرفتنا ببعض”.

 

وأضافت: “لم أشعر بفارق السن بيننا، وهو كان من الشخصيات التي تحب الحياة وكان عملي جدا وأكثر شيء يحبه في حياته عمله”.

ولمتابعة المزيد حول قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات .. تابع الفيديو جراف التالي:

نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات ياسمين عز زواجها موتوسيكل أشرف

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