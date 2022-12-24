قصة زواج وطلاق نسرينا نجمة الإعلانات| فيديوجراف

حلت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينيات، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس”، والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر”.

وتحدثت نسرينا نجمة الإعلانات في التسعينات، عن قصة زواجها، قائلة: “كان عندي صديقة وكانت أنتيمة زوجي في هذا التوقيت، وفي مرة وإحنا مع بعض قولت لها نفسي أركب موتوسيكل ، لقيتها بتقولي هكلم أشرف صديقي يأخذك لفة”، موضحة: “أنا بحب الموتوسيكلات من وأنا صغيرة”.

لفة ع الموتوسيكل

وأضافت: “كلمت أشرف صديقها واتقابلنا وأخذني لفة وبعد كده قربنا من بعض”، لافتة: “موتوسيكل كان سبب معرفتنا ببعض”.

وأضافت: “لم أشعر بفارق السن بيننا، وهو كان من الشخصيات التي تحب الحياة وكان عملي جدا وأكثر شيء يحبه في حياته عمله”.

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