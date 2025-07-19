الكرة الذهبية 2025.. نجوم يضيئون سماء الكرة العالمية

تستعد الجماهير العالمية لمتابعة واحدة من أكثر اللحظات ترقبًا في عالم كرة القدم، وهي حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، التي تُنظّمها مجلة “فرانس فوتبول” بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتُعد هذه الجائزة الأعلى شأنًا في عالم المستديرة، وتُمنح سنويًا لأفضل لاعب في العالم تكريمًا لموسمه الاستثنائي من حيث الأداء، الإبداع، والإنجازات.

عثمان ديمبلي – موسم أسطوري مع باريس سان جيرمان

يأتي الفرنسي عثمان ديمبلي على رأس قائمة المرشحين بعد موسم تاريخي مع باريس سان جيرمان، حيث قاد فريقه لتحقيق ثلاثية مذهلة شملت دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي.

وإلى جانب الألقاب الجماعية، حصد ديمبلي جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي، وتم اختياره أفضل لاعب في دوري الأبطال، ما يُعزز من حظوظه في حصد الكرة الذهبية هذا العام.

محمد صلاح – ماكينة الأرقام القياسية في إنجلترا

النجم المصري محمد صلاح واصل كتابة التاريخ في الملاعب الإنجليزية مع ليفربول، حيث عادل رقم سيرجيو أغويرو كأفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 148 هدفًا.

كما أصبح أول لاعب يحقق رقمًا مزدوجًا فريدًا بـ 25 هدفًا و15 تمريرة حاسمة في موسم واحد. وواصل تألقه الفردي بمعادلة رقم كريستيانو رونالدو في جوائز لاعب الموسم بسبع مرات، مما يجعل اسمه حاضرًا بقوة في سباق الجائزة.

رافينيا – صانع الإنجازات في كتالونيا

اللاعب البرازيلي رافينيا لعب دورًا محوريًا في تتويج برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك، بعدما سجل 30 هدفًا وصنع 19 هدفًا آخر، بإجمالي مساهمة في 49 هدفًا. أداؤه اللافت جعله من أبرز المرشحين لحجز مقعد بين الكبار هذا العام.



لامين يامال – موهبة تكتب التاريخ



النجم الإسباني الشاب لامين يامال خطف الأضواء بقوة هذا الموسم، خاصة بعد قيادته منتخب إسبانيا للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024، حيث حصد جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة. كما ساهم في تتويج برشلونة بعدة ألقاب، ليُثبت أن المستقبل قد بدأ بالفعل.



موعد الحفل المنتظر

رغم عدم الإعلان الرسمي عن موعد الحفل، إلا أن التوقعات تشير إلى إقامته كالمعتاد في أكتوبر أو نوفمبر 2025، على مسرح شاتليه في باريس، حيث ستتجه أنظار العالم لمعرفة من سيُتوج بالجائزة الأهم في كرة القدم



