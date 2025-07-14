لؤي وائل: "المينتاليتي" كلمة السر في نجاح محمد صلاح.. والكورة في إفريقيا تطورت كثيرا

عبر لؤي وائل ، لاعب المقاولون العرب الحالي والأهلي والإنتاج الحربي والجونة السابق عن إعجابه الشديد بمسيرة محمد صلاح وعمر مرموش الاحترافية ، مؤكدًا أن العقلية هي كلمة السر في نجاح التجربة، وذلك عبر تصريحات هامة لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري والذي يذاع عبر إذاعة أون سبورت إف أم.

وتابع وائل: كلام محمد صلاح عن "المينتاليتي" طلع صح رغم الهجوم الكبير اللي حصل ضده، وصلاح أثبت أنه لاعب مختلف وقدر يعدي كل الصعوبات والإحباطات، ويبقى من أحسن لاعبي العالم بعد فشل تجربة تشيلسي، ومش كل اللاعبين يقدروا يعملوا زي صلاح، تجربة الاحتراف في ليرس البلجيكي فرقت معايا في كل حاجة، وكنت محظوظ بها واستفدت منها كتير.

وأكد لاعب المقاولون العرب الحالي: فكرت أرجع أوروبا خلال تواجدي في الإنتاج الحربي، لكن النادي رفض، بعدها كملت عقدي، وخضت تجربة الجونة لما حسيت إنها مشروع رياضي متكامل وهيقدروا يعملوا حاجة، اكتسبت خبرات كتير خلال فترة الأهلي، وتوجت ببطولتين اتضافوا للسي في بتاعي، التجربة لها سلبيات وإيجابيات، لكن ارتباط اسمك بالأهلي بيحققلك مكاسب كبيرة.

وأضاف لاعب الأهلي السابق: فكرة تولي مدرب مصري قيادة منتخب مصر أفضل، لأنه بيشعر بالمسؤولية أكثر من المدرب الأجنبي، كابتن حسام حسن اسم كبير في عالم الساحرة المستديرة لاعبًا ومدربًا، وأعتقد تجربته ناجحة حتى الآن، وبتمنى له التوفيق والتأهل لكأس العالم بعد كأس الأمم وتحقيق النتائج المرجوة.

وأضاف أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف عظيم لأي لاعب، وأتمنى عودة المقاولون العرب تساعدني في الانضمام لمنتخب مصر، ودي فرصة كويسة لإن كابتن حسام حسن بيبحث دايمًا عن أسماء جديدة في كل معسكر.

واختتم لؤي وائل: الكورة في إفريقيا اتطورت جدًا، لكن الجيل السابق كان أفضل ككورة وكواليتي، الريتم حاليًا بقى أسرع، وفرق جنوب إفريقيا بقت أقوى والكل بقى بيخاف يلاعبهم، الدوري المصري بقى قوي وجاذب للمحترفين، وتواجد الأهلي والزمالك وبيراميدز بيعلي من قيمة وقوة البطولة.