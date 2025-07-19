هشام معمر يعبر عن حبه لمصر تزامنا مع أزمة سام أبو علي

عبر المعلق الفلسطيني هشام معمر عن حبة لمصر تزامنا مع أزمة الفلسطيني وسام أبو علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب هشام معمر :أعوامٌ أمضيتها في مصر، فلسطينيٌّ على أرضها، أعلّق على دوريها، أتنفّس محبتها، وأحيا بين ناسها كأحدهم.

و تابع :ما وجدته في هذا الشعب العظيم لا يُشترى ولا يُزيّف: احتضانٌ حقيقي، وقيمٌ تُمنح بفطرة الكبار،ما رسّخته القلوب وخطّته المواقف والدم أكبر من أن تمسّه سحابةٌ عابرة .

و كان قد حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم البيات الرسمي الذي أصدره بشأن أزمة لاعب المنتخب الوطني و نجم الاهلي وسام أبو علي، من على منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

بيان عاجل من اتحاد الكرة الفلسطيني عن أزمة وسام أبو علي مع الأهليبيان عاجل من اتحاد الكرة الفلسطيني عن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي

صدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السببصدمة| الأهلي يستبعد وسام أبو علي من معسكر تونس لهذا السبب

بيان الاتحاد الفلسطيني

وأصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بيانا رسميا، بشأن وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد أزمة عدم بيعه للنادي الأمريكي.

وجاء نص بيان الاتحاد الفلسطيني كالتالي:

يتابع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ببالغ القلق والأسف ما يتعرض له لاعب منتخبنا الوطني الأول، وسام أبو علي، من حملة إعلامية وجماهيرية غير مبررة عبر بعض المنصات الإعلامية المصرية ووسائل التواصل الاجتماعي، في أعقاب مستجدات تتعلق بمسيرته مع النادي الأهلي.



يمثّل وسام قيمة فنية ووطنية كبيرة، كونه أحد العناصر البارزة في صفوف منتخبنا الوطني، وقد عبّر خلال مسيرته عن التزامه الكامل تجاه فلسطين وقميصها، سواء داخل أرضية الميدان أو خارجه ويُشهد له بمستوى رفيع من الانضباط والاحترافية، وهو ما جعله يحظى بثقة الجهاز الفني والجماهير الفلسطينية على حد سواء.



وخلال تجربته الاحترافية مع النادي الأهلي، ودوره الباز خلال مشاركة الأهلي بالنسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية حيث قدّم وسام أداءً مميزًا ومساهمة واضحة داخل الملعب، وكان محل تقدير الجماهير في أكثر من مناسبة، وعليه فإننا نعتبر أن ما يُثار ضده، سواء بالتشكيك في نواياه أو بالمسّ بشخصه وهويته الوطنية، أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلًا، ويتعارض مع القيم الرياضية والمهنية التي تمثلها مؤسساتنا الرياضية العربية.

وعليه، فإننا في الاتحاد الفلسطيني، نطالب الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه السيد هاني أبو ريدة بشكل شخصي بالتدخل لحماية اللاعب من هذه الحملات الإعلامية والجماهيرية، كما نطالب إدارة النادي الأهلي بتحمّل مسؤولياتها كاملة في تهدئة الأجواء، والدفاع عن لاعبيها، وعدم تركهم عرضة لحملات الإساءة مهما كانت طبيعة الخلافات معهم.