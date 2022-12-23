متظاهرون أكراد يقطعون عددا من الطرق في باريس

قام متظاهرون أكراد بقطع عددا من الطرق وسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، وذلك بعد إشتباكات قاموا بها إثر هجوم مسلح نفذه فرنسي أمام مقهي كردي.

وأدت التظاهرات إلي أن الشرطة الفرنسية تدفع بتعزيزات أمنية للسيطرة على الاشتباكات بين المتظاهرين الأكراد والأمن وسط العاصمة الفرنسية باريس.

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم الجمعة في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس وفق النيابة التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وأضافت النيابة، بحسب فرانس برس، أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.