قائمة إنبي وجزيرة الورد بالبطولة العربية لتنس الطاولة

تنطلق الاحد منافسات البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة والتي ستقام في صالة 2 باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 39 نادي يمثلون 12 دولة مختلفة.

ويمثل مصر على صعيد منافسات الرجال كل من الأهلي والزمالك وإنبي، بالإضافة إلى الأهلي والزمالك وجزيرة الورد على صعيد السيدات.

ومن المنتظر أن يشارك فريق إنبي بسبع لاعبين على صعيد الرجال وهم أنطوان هاشارد وأحمد نديم وإسلام سنبل ومؤمن الأوز وعلي علاب وعبدالرحمن حجاجي ومحمد صالح.

ويتواجد أيمن زكريا كرئيس لجهاز تنس الطاولة بالنادي فيما يضم الجهاز الفني للفريق كل من خالد محمد وسيد زينهم وإسلام عبدالمنعم مخطط أحمال وحسام عبدالمحسن ونادر عمثان إداريين بالإضافة إلى المهندس أحمد الخشاب المشرف على النشاط.

أما نادي جزيرة الورد فسيشارك بفريق السيدات وسيضم كل من الاء سعد شعبان وفجر عادل شومان وفاطمة علاء ونيبال العيسوي.

ويتكون الجهاز الفني والإداري لنادي جزيرة الورد من أحمد العيسوي كرئيس للجهاز بالإضافة إلأى أشرف سليمان مديرا فنيا ومحمد فايق مدرب عام ومحمود لاشين إداري للفريق.