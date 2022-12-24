ريمونتادا لإنقاذ المستشفى.. 57357: زيادة عدد غرف زرع النخاع من 9 لـ27.. فيديو

أكد الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، إننا نرغب فى تطوير مستشفي 57357 ولا يمكن تقليل عدد المرضي ، كما أن لدي المستشفي كوادر من الأطباء لايمكن تعويضها مرة أخري .

وقال شريف أبو النجا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أنه سيتم تزويد عدد غرف زرع النخاع من 9 لـ 27 غرفة ، وخلال العام المقبل ستصل نسبة الشفاء إلي 80%.

وتابع الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357، أنه واثق أن الشعب المصري هيعمل ريموناتدا ولاتغلق مستشفي 57357.

الناس هتدخل جهنم

ووجه شريف أبو النجا رسالة للمواطنين :" طلعوا الشك من قلوبكم ناحية المستشفي ، لو استمرينا طول الوقت نشكك فى المستشفيات الناس هتدخل جهنم من حطائب ألسنتهم".