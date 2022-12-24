عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. تراجع مؤشر التضخم وتوقعات برفع جديد للفائدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تراجع مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر في حين أصاب الركود الإنفاق الاستهلاكي، مما يشير إلى أن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة يساعد على تهدئة ضغوط زيادة الأسعار والطلب على النطاق الأوسع - مع ترقب مزيد من التشديد النقدي مستقبلا.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، وهو المؤشر الذي يؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه مقياس أكثر دقة في تحديد اتجاه معدل التضخم.

على أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 4.7%، متراجعا عن ارتفاعه بنسبة 5% في أكتوبر. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الإجمالي بنسبة 0.1% وارتفع بنسبة 5.5% عن مستواه خلال العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

تباطأ الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقا للتغيرات في الأسعار خلال نوفمبر، وهو الأضعف منذ يوليو وأقل من التوقعات.

أدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، مدعومة بالمطاعم والسكن إلى تعويض انخفاض الإنفاق على البضائع. كانت المركبات الجديدة هي المساهم الرئيسي في انخفاض الإنفاق الشخصي.

على غرار أرقام مؤشر أسعار المستهلك التي صدرت في وقت سابق من ديسمبر، تشير الأرقام إلى تراجع في ضغوط الأسعار، وهي محل ترحيب، وتوضح أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم.

خبير مصرفي: أمريكا وأوروبا يكافحان التضخم على حساب النمو

أبسط الأطعمة لا يمكن تحملها.. التضخم وزيادة الأسعار تضرب المتقاعدين في أمريكا

رفع أسعار الفائدة

يهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي في النهاية خفضه للمعدل المستهدف البالغ 2%، في حين يتوقع الكثيرون حدوث تراجع سريع في معدل التضخم خلال العام المقبل.

شدد باول الأسبوع الماضي أن البنك المركزي بحاجة إلى "المزيد من الأدلة بشكل كبير" ليثق في أن التضخم يتجه للانخفاض بشكل مستدام.

من المتوقع أن يواصل البنك المركزي مستقبلا رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل- إلى مستوى أعلى مما توقعه العديد من المستثمرين- وسيظل يشدد السياسة النقدية لبعض الوقت.

فيما يتعلق بمستوى أي رفع لسعر الفائدة في فبراير 2023، قال باول إن القرار يستند إلى البيانات المرتقبة، مثل الأرقام الصادرة يوم الجمعة وأرقام أخرى مرتقب صدورها خلال الفترة المتبقية من ديسمبر والتي ستصدر طوال الشهر المقبل.
 

أمريكا البنك المركزي المركزى الولايات المتحدة معدل التضخم التضخم رفع الفائدة سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جنيهات دفعة واحدة.. تراجع تاريخي لـ الدولار في السوق السوداء.. تفاصيل

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

3 قرارات جديدة في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق بالصليبي.. تفاصيل

رسالة خاصة من شوبير لأكرم توفيق بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أدخن هذا النوع فقط.. تفاصيل اعترفات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات

إغلاق تام وغرامة | عقوبة فورية لإزعاج السكان في قانون المحال العامة

عيار 21 نزل 60 جنيه | تطور في أسعار الذهب بمصر اليوم

أكوام من الدولارات والعملات الأجنبية.. فيديو يثير الجدل والداخلية تكشف اللغز

موضوعات متعلقة

خبير مصرفي: أمريكا وأوروبا يكافحان التضخم على حساب النمو

أبسط الأطعمة لا يمكن تحملها.. التضخم وزيادة الأسعار تضرب المتقاعدين في أمريكا

رئيس البنك الدولي: التضخم بلغ ذروته في أمريكا

أستاذ اقتصاد: ارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ 9% بمثابة زلزال |فيديو

ترشيحاتنا

بايدن: رفع أسعار الفائدة مفيد لـ إقتصاد أمريكا لخفض التضخم

وجوده مكسب.. ناقد رياضي يكشف حقيقة انتقال رونالدو للنصر السعودي.. فيديو

برلمانية: المواطن يحصل على 8 جنيهات استثمار ثقافي في العام

الاتحاد السكندري يفجرها.. محمود علاء لا يرغب في العودة للزمالك

خلصت عليه بحجر.. اعترافات مثير للمتهم بقتل محاسب السلام

حكم تأخير غسل الجنابة وهل يأثم فاعله؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 فائدة.. كوب من مشروب سحري على الريق يحمي من أمراض خطيرة

بالترتر الأحمر.. هيفاء وهبي تثير الجدل خلال الاحتفال بالكريسماس

طريقة عمل الجبنة البيضاء زى المصانع .. بدون منفحة

ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول الحمام؟

فيديو

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

اختيار محمد أبو العينين عضوا في الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ