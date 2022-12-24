شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

في حادثة مروعة، خرج قطار عن مساره في ولاية تينيسي بالولايات المتحدة الأمريكية بعد اصطدامه بشاحنة نصف نقل تحمل عارضة خرسانية كبيرة، وقد شقها القطار إلى نصفين.

تظهر مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الشاحنة تتحرك للأمام مع سماع بوق القطار يقترب منها.

وفجأة صدم القطار الشاحنة وألقى الدعامة الخرسانية على الأرض ونثر الغبار، حيث انقلبت عرباته وظهر قطار الشحن يخرج عن المسار.

شاركت إدارة المطافئ في تشاتانوجا صورًا للحادث المؤسف، وأكدت أن الحادث لم يسفر عن إصابات بالغة بين الضحايا.



أثار حادث القطار ذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية من هول المقاطع والصور المتداولة، مع انتشار تحذيرات من الاقتراب من مسارات القطارات أثناء عبورها.

https://www.instagram.com/reel/CmeQjgThPU0/?igshid=YmMyMTA2M2Y=