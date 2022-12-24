كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا فى أوبرا دبي بحضور الآلاف.. صور

أحيا المطرب كاظم الساهر، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا داخل دار أوبرا دبي، بحضور عدد كبير من جمهوره الذى تفاعل مع معظم أغانيه.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، ومنها “أكرهها، وحبيبتي والمطر، وقولي أحبك، وسلمتك بيد الله، وها حبيبي، وبعد الحب، وحافية القدمين، وأنا وليلى، وموال سلامتك من الآه، والمستبدة، والحب المستحيل”.



كاظم الساهر

كاظم الساهر

كاظم الساهر

كاظم الساهر

كاظم الساهر

حفلات كاظم الساهر

وتصدر الفنان كاظم الساهر تريند جوجل بعد إعلان عودته إلى الحفلات الغنائية بموسم رأس السنة، حيث من المقرر إقامة أولى حفلاته فى الدوحة.

وكشف كاظم الساهر عن حفلاته الفنية المقبلة، والتى تبدأ فى الدوحة يوم 20 ديسمبر الحالى، كما يقدم حفلا آخر فى دبى يوم 23 ديسمبر الحالى، وينهى حفلات موسم رأس السنة فى لبنان يوم 30 ديسمبر الحالى.

أعمال كاظم الساهر المقبلة

ويتعاون الملحن حسين علي في أغنية جديدة مع المطرب كاظم الساهر، يتم طرحها بعد عيد الفطر، وستكون الأغنية باللهجة العراقية؛ وتحمل اسم "سر الحكايات".

حفل كاظم فى السعودية

وكان كاظم الساهر أحيا حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم ببوليفارد سيتى- السعودية، وسط حضور عدد كبير من جمهوره.

وقدم كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه الجديدة والقديمة، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة التى قدمها لأول مرة على مسرح أبو بكر سالم.