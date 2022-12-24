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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

احتياطي روسيا من الذهب والعملات الأجنبية يرتفع إلى581.7 مليار دولار

صدى البلد

ارتفع احتياطي روسيا الدَّوْليّ من الذهب والعملات الأجنبية ليصل إلى 581.7 مليار دولار.

ووفقا لبيانات المصرف المركزي الروسي أن احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا ارتفعت للفترة من 9 إلى 16 ديسمبر الحالي بنسبة 0.9% وبزيادة مقدارها 5.2 مليار دولار لتصل إلى 581.7 مليار دولار، بينما زادت الاحتياطيات في عام 2021 بنسبة 5.9% لتبلغ 630.6 مليار دولار، ووصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند 643.2 مليار دولار، في 18 فبراير 2022.

ويتألف احتياطي روسيا الدَّوْليّ من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدَّوْليّ وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.

 

النقد الأجنبي العملات الاجنبية المصرف المركزي الحكومة الروسية السحب الخاصة حقوق السحب الخاصة لمصرف المركزي الروسي

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