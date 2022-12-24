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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إعلام النواب: يوجد تطبيقات لفبركة الأخبار والمواطن شريك فى التصدي للشائعات

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت كم كبير من الشائعات ولكن مؤسسات الدولة كانت لها بالمرصاد، سواء من خلال سرعة الرد على ما يتم تداوله من أخبار كاذبة أو ما شابة وإعلان الحقائق بالأرقام، مرورا بما توفره الهيئات والوزارات من معلومات عن المشروعات والمبادرات والقرارات التى تجرى على الأرض لقطع الطريق على المشككين و استيضاح الحقائق.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن المواطن ومؤسسات الدولة عليهم دور فى مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، محذرة من وجود بعض البرامج والتطبيقات التى يمكنها ان تفبرك بعض الأخبار لمواقع إخبارية كبيرة وتُنسب إليها ولكن فى حقيقة الأمر هذه الأخبار تكون عبارة عن هورة فقط ولا يوجد معلومات وهناك من يقوم بعمل مشاركة لهذه الصورة دون الوقوف على حقيقتها أو حتى مجرد أن يقوم بقراءة المضمون.

وتابعت رشاد:" ومن هنا يأتى دور المواطن، على الجميع أن يكون حريص على عدم مشاركة أي صورة مفبركة دون الوقوف على مدى صدقها من عدمه، خاصة وأن مواقع التواصل أصبحت سلاح يستخدم فى بث الشائعات والأكاذيب صورة كبيرة وفى الأوقات والظروف التى يمر بها العالم أصبحت الظروف بيئة خصبة لنشر الشائعات ولهذا يجب على المواطن أن يكون على قدر من الذكاء وعدم مشاركة أيا من الأخبار والصورة المفبركة دون الوقوف على حقيقتها".

وطالبت أمين سر لجنة الثقافة بمجلس النواب، أن يكون هناك متابعة دقيقة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات لسرعة الرد على ما يثار بشأن كل وزارة أو هيئة حتى لا نترك فرصة للمشككين من التوسع فى نشر أفكارهم والتلاعب بأفكار المواطنين فى ظل الوقت الراهن.

الشائعات مجلس النواب الاعلام النائبة هند رشاد الأخبار الكاذبة

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