نائب بالتنسيقية يقترح توفير منح دراسية للأئمة والخطباء بالجامعات العالمية

أعلن النائب علاء عصام الجعودي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، لتوفير منح دراسية للأئمة والخطباء المصريين بالجامعات العالمية.

وقال النائب علاء عصام فى الاقتراح برغبة المقدم منه، " إنه في اطار توجه الدولة لتطوير الخطاب الديني ونشر قيم التنوير والحداثه، لابد من توفير منح دراسيه من الجامعات العالمية للخطباء وأئمة المساجد من مختلف محافظات مصر، مشيرا إلى أن حصول الأئمة على دراسات عليا من الجامعات العالمية من مختلف الدول المتقدمة في مجالات العلوم الانسانيه، ومنها الفلسفة والأدب والتاريخ وعلم والاجتماع سوف يساهم في تطوير المنظومة الفكرية الرجال الدين، بالإضافة إلى التعايش مع ثقافات أخرى الآخر وتقبل الاختلاف والتنوع الفكري والثقافي.

وأضاف عضو مجلس النواب ، فى المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة المقدم منه، أن اختيار خمسه خطباء وأئمة من كل محافظه بمعدل 135 خطيب على مستوى مصر للدراسة فى الخارج على مدار 3 اعوام أو أكثر حسب نوع الدراسات، يسهم فى جعل هؤلاء الائمة اكثر قدرة على كتابة كتب حداثية وتنويرية، وينقلون خبراتهم لأقرانهم في مختلف المحافظات ، كما وسيكونواكثر قدرة على مخاطبة المصريين بفاعلية وتقديم رؤية تنويرية تناسب ما يحدث من متغيرات على مستوى العالم مثلما فعل الشيخ محمد عبده وجمال الدين الافغاني وكثيرين آخرين على مر التاريخ واصبحت افكارهم التنويرية سببا في تغيير الأفكار الرجعية والجامدة .

وأشار عصام، إلى أحد لقاءات وزير الأوقاف ، التي ذكر فيها أن تعليم الأئمة في الخارج مكلف وسيكلف الوزارة 2 مليون جنيه تكاليف دراسة وقامة ينفقوا على كل خطيب ، مؤكدا ان هناك منح دراسية مجانية كثيرة من السهل توفيرها فى مختلف جامعات العالم.

وطالب بمناقشة المقترح بحضور كلا من وزير الأوقاف والتعاون الدولي، لبذل جهد تفاوضي لتوفير هذ المنح في مختلف جامعات العالم.