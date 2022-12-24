مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب الوداد المغربي في كأس العالم للأندية

اقترب نادي الوداد الرياضي البيضاوي المغربي، من التعاقد مع مدير فني جديد لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لـ الحسين عموتة، وذلك قبل بطولة كأس العالم للأندية.

ورحل الحسين عموتة عن تدريب فريق الوداد البيضاوي المغربي، خلال الشهر الماضي.

وقال موقع “le360 sport” المغربي: “سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي، فتح خط المفاوضات من جديد مع ألكسندر سانتوس، المدير الفني لبترو أتليتكو الأنجولي”.

وتابع: “البرتغالي سانتوس كان قريبا من تدريب الوداد بعد رحيل وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب، لكن الشرط الجزائي مع بترو أتليتكو أعاق اتمام الأمر، ويبلغ 300 ألف دولار”.

واختتم: “ويعتبر البرتغالي سانتوس الخيار الأول للناصري في الوداد، من أجل تدريب الفريق قبل إنطلاق بطولة كأس العالم للأندية”.

سانتوس مدرب الوداد المحتمل

كان سانتوس قد عمل مدربا مساعدا في النادي الأهلي عام 2015، وقاد فريق بترو أتليتكو إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للنسخة الماضية.

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية ستنطلق في بداية شهر فبراير من العام الجديد، في دولة المغرب بمشاركة النادي الاهلي.