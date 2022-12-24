بفستان مكشوف .. هيفاء وهبي تواصل احتفالها برأس السنة الميلادية

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أحدث جلسة تصوير لها احتفالا بالكريسماس عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام.

وظهرت النجمة اللبنانية بإطلالة جريئة بفستان باللون الأحمر وكتبت قائلة: "الكريسماس ".



يذكر أن أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم «أشباح اوروبا» بطولتها أمام أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.



يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر شخصيات توأم، ما يعنى أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.