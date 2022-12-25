برلماني: تضامن النواب تناقش حصاد المجتمع المدني 2022 الأسبوع المقبل

قال النائب طلعت عبد القوي، عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها يوم الإثنين 2 يناير المقل، حصاد عام 2022.

وأشار عبد القوي لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة التضامن بالبرلمان ستناقش خلال هذه الجلسة حصاد عام 2022 فيما يتعلق بالمجتمع المدني.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتى تم استعراضها خلال الجلسة العامة الماضية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.