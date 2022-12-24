أسعار تذاكر حفل حمادة هلال في الإمارات ليلة رأس السنة

روَّج الفنان حمادة هلال لـ حفل ليلة رأس السنة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب حمادة هلال: “كل حبايبي في الإمارات والوطن العربي، انتظروني إن شاء الله يوم 31 ديسمبر في حفل رأس السنة”.

أسعار تذاكر حفل حمادة هلال ليلة رأس السنة

ونشر حساب إنستجرام الخاص بالمنتجع المقرر أن يُحيي فيه حماده هلال، الحفل، البوستر الخاص بحفل حمادة هلال ليلة رأس السنة، والذي يتضمن عدة فقرات، حيث تم تقسيم تذاكره إلى الفئات التالية: 499، 1499، 3999، 7499، و30 ألف درهم إماراتي.

حمادة هلال يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3

من ناحية أخرى، بدأ الفنان حمادة هلال، تصوير أولى مشاهد مسلسل المداح 3، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2023، وذلك بعد نجاح الجزئين الأول والثاني للمسلسل، وتحقيقه نسب مشاهدة عالية.

مسلسل المداح 3، سيتم تصوير عدد كبير من مشاهده في محافظتي قنا، والفيوم، بالإضافة إلى منطقة سانت كاترين، فضلا عن عدد من المشاهد سيتم تصويرها في لبنان.