تجديد حبس سائق أجرة دهس سيدة أثناء عبورها الشارع بالخليفة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الخليفة، تجديد حبس سائق أجرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة ووفاته أثناء عبورها الشارع بالخليفة.

وكانت قد قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس سائق سيارة أجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس سيدة ووفاته أثناء عبورها الشارع بالخليفة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد لقيت سيدة مصرعها إثر دهسها بسيارة "أجرة"؛ ما أدى إلى وفاتها في الحال تم ضبط السائق وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الخليفة من أحد المستشفيات باستقبالها إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة متوفاة إثر إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال نجلها ، مقيم بمحافظة الجيزة قرر بأنه حال عبور والدته الطريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتها والتى أودت بحياتها وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة والدته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث ، وتبين أنها حيازة سائق ، مقيم بالبساتين بالقاهرة وأنه وراء ارتكاب الواقعة أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة فى الواقعة .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص. تم اتخاذ الإجراءات.