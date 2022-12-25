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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه المقاولون العرب اليوم علي ملعب " المقاولون " بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة المقاولون والزمالك

يواجه نادي الزمالك منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري .

ويواصل نادي الزمالك ملاحقة غريمه التقليدي الأهلي للوصول الي صدارة ترتيب الدوري بعد الفوز في المباراة الأخير أمام حرس الحدود بنتيجة أربعة أهداف دون رد .

علي جانب آخر يحاول فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع المصري البورسعيدي الجولة الماضية بمنتيجة هدفين لكل منهما .

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ 22 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة .

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