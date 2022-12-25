موعد مباراة المقاولون العرب والزمالك والقنوات الناقلة

يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على منافسه المقاولون العرب اليوم علي ملعب " المقاولون " بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

موعد مباراة المقاولون والزمالك

يواجه نادي الزمالك منافسه المقاولون العرب اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري .

ويواصل نادي الزمالك ملاحقة غريمه التقليدي الأهلي للوصول الي صدارة ترتيب الدوري بعد الفوز في المباراة الأخير أمام حرس الحدود بنتيجة أربعة أهداف دون رد .

علي جانب آخر يحاول فريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع المصري البورسعيدي الجولة الماضية بمنتيجة هدفين لكل منهما .

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر الأهلي صاحب الـ 22 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة .